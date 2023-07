Els independents de Junts pacten amb el PSC per governar la Diputació

Els dos diputats independents de Junts han arribat a un acord amb el PSC per incorporar-se al govern de la Diputació de Barcelona, segons avança l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Els alcaldes d’Igualada i Torrelles de Foix, Marc Castells i Sergi Vallès, han aconseguit “inversions estratègiques” per a les comarques de l’Alt Penedès, Anoia i Garraf a canvi de votar la candidata socialista, l’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret. D’aquesta manera, Moret amplia el seu suport per presidir l’ens municipal i tindrà 25 vots: PSC (17), els comuns (5), Tot per Terrassa (1) i els dos independents d’Impulsem Penedès que estan integrats al grup de Junts.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, havia admès aquest dimecres que el seu partit tenia discrepàncies amb Castells i Vallès i tenia coll avall que votarien a favor de la candidata del PSC. Fonts de la formació reconeixen que la postura ambigua dels dos independents havia frustrat un acord amb ERC, que incloïa també Tot per Terrassa, amb qui els dos partits independentistes governen a la ciutat vallesana. “Hi ha un punt de discrepància sobre les prioritats a la Diputació. Ens agradaria que anéssim a l’una, però hem anat en coalició i entenem que ells volen parlar amb els seus associats”, va admetre Turull.

Els alcaldes del Penedès donen suport als independents de Junts que votaran a favor de PSC a la Diputació / ACN

El Penedès dona suport als dos independents de Junts

Diversos alcaldes de l’Alt Penedès, Anoia i Garraf han signat un document titulat Acord de Sant Quintí de Mediona per donar suport a la decisió de Castells i Vallès d’entrar al govern de la Diputació tot i la negativa de Junts de negociar amb els socialistes. Els batlles signants són els de Puigdàlber, Font-Rubí, Sant Quintí de Mediona, Montmaneu, Santa Fe del Penedès, La Torre de Claramunt, La Llacuna, Cabrera d’Anoia, Veciana, Cubelles, Sant Pere Sallavinera, Canyelles, Castellví de la Marca, Olèrdola, Calonge de Segarra, Avinyonet, Torrelles de Foix i Igualada.

Tots defensen que les “inversions estratègiques” serviran per impulsar els ajuntaments, les mancomunitats i els consells comarcals de la vegueria del Penedès. Impulsem Penedès, que va signar un acord amb Junts a les municipals del 28-M, va advertir des del primer dia que pactarien amb qui fes falta per defensar el territori allà on aconseguís representació. Davant la incapacitat de Junts de bastir una majoria alternativa, els dos diputats independents han apostat per sumar-se a l’acord del PSC, En Comú Guanyem i Tot per Terrassa perquè “prioritza clarament el territori, que vol ser tractat d’acord amb la seva singularitat i les seves potencialitats dins la demarcació de Barcelona”.

Malgrat la maniobra d’Impulsem Penedès per sumar-se a la candidatura del PSC, la formació assegura que vol continuar “treballant per construir un espai polític central amb forces polítiques com Junts per Catalunya, els quals han estat capaços de crear la coalició Compromís Municipal que ha donat uns grans resultats arreu del país”.