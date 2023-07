El clatellot de ‘Sàpiens’ a un regidor de Vox del País Valencià pel català

La victòria de PP i Vox al País Valencià ha desencadenat una ofensiva sense quarter contra el català que no només afectarà el l’educació i la sanitat. L’Ajuntament de Borriana (Plana Baixa), governat pels populars en coalició amb el partit d’extrema dreta, ha decidit cancel·lar les subscripcions a revistes que es publiquen en català com Camacuc, Cavall Fort, El Temps, Enderrock o Llengua Nacional. La revista de divulgació històrica Sàpiens els ha respost amb un clatellot carregat d’intenció. “Si és per qüestions econòmiques, li podem fer arribar sense cost”, li han etzibat. “Estem segurs que llegir l’ajudarà”. També s’han ofert a regalar una subscripció a totes les entitats del poble que ho demanin.

El regidor de Cultura de la localitat, Jesús Albiol, s’havia vantat uns dies enrere d’haver acabat amb les subscripcions perquè, segons ell, les publicacions infantils, musicals i setmanaris editades en català promouen el “separatisme” i costen molts diners a les arques municipals. La cancel·lació de les publicacions era un objectiu que Vox perseguia des de feia almenys tres anys, però el govern socialista de Borriana s’havia negat a atendre les peticions del partit ultra. Però la victòria aclaparadora de PP i Vox a les eleccions municipals del 28-M ho ha canviat tot. Els dos partits tenen majoria absoluta a Borriana i ja poden aplicar el seu programa per arraconar el català. “L’Ajuntament de Borriana no continuarà promovent el separatisme català amb els diners dels borrianencs”, celebrava Albiol. “No som catalans de segona, som valencians i espanyols de primera.

La resposta de Sàpiens no té pèrdua: “Que no es preocupi el Sr. Jesús Albiol. Si és per qüestions econòmiques, li podem fer arribar sense cost el SÀPIENS a l’Ajuntament de Borriana. Estem segurs que llegir l’ajudarà. També ens comprometem a oferir una subscripció gratuïta a totes les entitats de Borriana que ens ho demanin. La llengua i la cultura no han de ser mai eines d’enfrontament, sinó de concòrdia. Visca la cultura!” El clatellot de la revista ha tingut força ressò a les xarxes i diversos usuaris s’hi han subscrit per donar suport a la publicació. L’Anoia Diari fins i tot s’ha ofert a pagar una de les subscripcions per a les entitats de Borriana.