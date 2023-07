El zasca de ‘Sàpiens’ a un regidor de Vox del País Valenciano por el catalán

La victoria de PP y Vox en el País Valenciano ha desencadenado una ofensiva sin cuartel contra el catalán que no solo afectará a la educación y la sanidad. El Ayuntamiento de Burriana (Plana Baixa), gobernado por los populares en coalición con el partido de extrema derecha, ha decidido cancelar las suscripciones a revistas que se publican en catalán como Camacuc, Cavall Fort, El Temps, Enderrock o Llengua Nacional. La revista de divulgación histórica Sàpiens les ha respondido con un zasca cargado de intención. “Si es por cuestiones económicas, le podemos hacer llegar una sin coste”, le han espetado. “Estamos seguros de que leer le ayudará”. También se han ofrecido a regalar una suscripción a todas las entidades del pueblo que lo pidan.

El regidor de Cultura de la localidad, Jesús Albiol, se había vanagloriado días atrás de haber acabado con las suscripciones porque, según él, las publicaciones infantiles, musicales y semanarios editadas en catalán promueven el “separatismo” y cuestan mucho dinero a las arcas municipales. La cancelación de las publicaciones era un objetivo que Vox perseguía desde hacía al menos tres años, pero el gobierno socialista de Burriana se había negado a atender las peticiones del partido ultra. Pero la victoria aplastante de PP y Vox en las elecciones municipales del 28-M lo ha cambiado todo. Los dos partidos tienen mayoría absoluta en Burriana y ya pueden aplicar su programa para arrinconar el catalán. “El Ayuntamiento de Burriana no continuará promoviendo el separatismo catalán con el dinero de los burrianenses”, celebraba Albiol. “No somos catalanes de segunda, somos valencianos y españoles de primera.

Que no es preocupi el Sr. @Jesus_Albiol_. Si és per qüestions econòmiques, li podem fer arribar sense cost el SÀPIENS a l'@ajuntburriana. Estem segurs que llegir l'ajudarà. També ens comprometem a oferir una subscripció gratuïta a totes les entitats de Borriana que ens ho… https://t.co/o3Mc0dvSxj — Sapiens.cat (@sapienscat) July 10, 2023

La respuesta de Sàpiens no tiene desperdicio: “Que no se preocupe el Sr. Jesús Albiol. Si es por cuestiones económicas, le podemos hacer llegar sin coste lo SÀPIENS al Ayuntamiento de Burriana. Estamos seguros de que leer lo ayudará. También nos comprometemos a ofrecer una suscripción gratuita a todas las entidades de Burriana que nos lo pidan. La lengua y la cultura no tienen que ser nunca herramientas de enfrentamiento, sino de concordia. Viva la cultura!” El zasca de la revista ha tenido bastante eco en las redes y varios usuarios se han subscrito para apoyar a la publicación. El Anoia Diari incluso se ha ofrecido a pagar una de las suscripciones para las entidades de Burriana.