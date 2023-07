Els titulars més impactants de Miguel Bosé en el seu documental

Miguel Bosé serà el protagonista d’un documental de Movistar+ sobre la seva vida que veurà la llum principis del mes de setembre. Acaben d’estrenar-ne el tràiler i, ara, l’expectació és màxima. El cantant participa en ell amb unes declaracions contundents, tal com es demostra en aquest primer avanç. De fet, se’l sent deixar anar uns quants titulars que faran parlar i que demostren que no tindrà pèls a la llengua en aquest nou projecte.

Sota el títol Bosé renacido, ell mateix donarà la seva versió sobre molts dels titulars que ha protagonitzat en els darrers anys. S’enfrontarà a algunes de les polèmiques que l’han perseguit com la seva addicció a les drogues, els problemes vocals, la separació de Nacho Palau i el consegüent judici per la custòdia dels fills o el negacionisme que va demostrar durant la pandèmia.

Els escenaris aniran canviant, ja que ell estarà situat a les diferents cases en què ha viscut al llarg de la seva vida per fer un recorregut més acurat a la seva història. El veurem en la casa de Conca, la de Somosaguas o la de Mèxic en què resideix actualment. A més a més, també aniran mostrant fotografies de la seva infància i imatges de quan era jove i començava a fer-se famós.

Miguel Bosé, sense filtres en el documental de Movistar+

Com dèiem, el cantant s’ha deixat anar en unes declaracions sobre la seva vida que demostren que té ganes de fer callar boques. Ja només del tràiler podem extreure algunes frases contundents. Entre ells, alguns de tan forts com: “Molts diuen que he estat un dement, però la meva vida és meva i soc jo qui la viu. És cert que excepte l’heroïna, he tastat de tot”. Molta gent ha parlat de la seva agitada vida sexual, inclòs ell mateix: “El sexe, des d’aquell més pur fins al més infame“.

Miguel Bosé reconeix que està fart de sentir segons què coses sobre la seva vida: “Jo no sabia què seria de mi. Se m’acaba la paciència i comencen les hòsties. Pots dir que no creus en Déu, però no pots dir que no creus en la vacuna. Té nassos”, diu en referència a totes les crítiques que va rebre quan va començar a acusar el govern d’haver-se inventat la pandèmia del coronavirus per poder controlar la població.

Miguel Bosé se sincera en un documental molt esperat | Youtube

Pel que a les primeres aportacions dels convidats al documental, que són famosos, en destaquen algunes. La més dura ha estat segurament Malú: “Miguel es protegeix o et penges del coll”, ha deixat anar. Boris Izaguirre, per la seva banda, ha volgut resumir què hi ha darrere de la figura del cantant: “Aquesta és la història d’una fascinació i aquesta fascinació, a vegades, es devora a si mateixa”. D’altres, com Laura Pausini i Rosario Flores han aportat el toc més tendre amb ell: “Miguel Bosé ha estat sempre una icona i un seductor com el seu pare”.