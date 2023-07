Los titulares más impactantes de Miguel Bosé en su documental

Miguel Bosé será el protagonista de un documental de Movistar+ sobre su vida que verá la luz a principios del mes de septiembre. Acaban de estrenar el tráiler y, ahora, la expectación es máxima. El cantante participa en él con unas declaraciones contundentes, tal como se demuestra en este primer avance. De hecho, se lo oye soltar unos cuántos titulares que darán que hablar y que demuestran que no tendrá pelos en la lengua en este nuevo proyecto.

Bajo el título Bosé renacido , él mismo dará su versión sobre muchos de los titulares que ha protagonizado en los últimos años. Se enfrentará a algunas de las polémicas que le han perseguido como su adicción a las drogas, los problemas vocales, la separación de Nacho Palau y el consiguiente juicio por la custodia de los hijos o el negacionismo que demostró durante la pandemia.

Los escenarios irán cambiando, ya que él estará situado en las diferentes casas en las que ha vivido a lo largo de su vida para hacer un recorrido más esmerado a su historia. Lo veremos en la casa de Cuenca, la de Somosaguas o la de México en la que reside actualmente. Además, también irán mostrando fotografías de su infancia e imágenes de cuando era joven y empezaba a hacerse famoso.

Miguel Bosé, sin filtros en el documental de Movistar+

Como decíamos, el cantante se ha soltado en unas declaraciones sobre su vida que demuestran que tiene ganas de acallar bocas. Ya solo del tráiler podemos extraer algunas frases contundentes. Entre ellos, algunos tan fuertes como: «Muchos dicen que he sido un demente, pero mi vida es mía y soy yo quien la vive. Es cierto que excepto la heroína, he probado de todo». Mucha gente ha hablado de su agitada vida sexual, incluido él mismo: «El sexo, desde aquel más puro hasta el más infame«.

Miguel Bosé reconoce que está harto de oír según que cosas sobre su vida: «Yo no sabía qué sería de mí. Se me acaba la paciencia y empiezan las hostias. Puedes decir que no crees en Dios, pero no puedes decir que no crees en la vacuna. Tiene huevos», dice en referencia a todas las críticas que recibió cuando empezó a acusar el gobierno de haberse inventado la pandemia del coronavirus para poder controlar a la población.

Miguel Bosé se sincera en un documental muy esperado | YouTube

Por lo que hace referencia a las primeras aportaciones de los invitados al documental, que son famosos, destacan algunas. La más dura ha sido seguramente Malú: «Miguel o se protege o te ahorcas», ha soltado. Boris Izaguirre, por su parte, ha querido resumir qué hay detrás de la figura del cantante: «Esta es la historia de una fascinación y esta fascinación, a veces, se devora a sí misma». Otros, como Laura Pausini y Rosario Flores han aportado el toque más tierno con él: «Miguel Bosé ha estado siempre un icono y un seductor como su padre».