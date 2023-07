La defensa d’Escolà conclou que se’l vol condemnar per haver ajudat Puigdemont a marxar

Aquest matí s’ha celebrat la darrera jornada del judici per malversació i prevaricació contra l’exconseller d’Interior, Miquel Buch, i el sergent dels Mossos d’Esquadra, Lluís Escolà. Una vista oral que ha servit per sentir les declaracions dels dos acusats i dels informes de les parts. El fiscal del cas, Pedro Ariche, ha mantingut la petició de pena de 6 i 4 anys de presó pel conseller i el Mosso i més de deu anys d’inhabilitació a més d’una responsabilitat civil superior de 52.000 euros. De fet, el ministeri públic ha reclamat aplicar el tipus de malversació agreujat sorgit de la darrera reforma del Codi Penal seguint el criteri del Tribunal Suprem en la causa del Procés. El fiscal conclou que Buch va contractar com a càrrec de confiança a Escolà com a tapadora per sostenir una protecció del president a l’exili, Carles Puigdemont.

Després de la fiscalia ha estat el torn de les defenses que ja havien elevat la petició definitiva de lliure absolució, i en qualsevol cas, que si eren condemnats no s’apliqués la pena agreujada perquè el cost de la contractació va ser inferior als 50.000 euros. Les dues lletrades, Judit Gené i Isabel Elbal han fet punta al llapis i han articulat un relat plàstic, contundent i convincent que han obligat al fiscal i al tribunal a parar l’orella amb fruïció. Amb tocs d’ironia àcida sobre els atestats dels Mossos contra el sergent.

En el torn d’informes, l’advocada de Buch, Judit Gené, ha insistit en la plena legalitat de la contractació com a càrrec de confiança que ha definit com una decisió “discrecional” i “sense necessitat de cap mèrit”. Així mateix, ha destacat que va passar tots els filtres i que no es va crear cap plaça nova al departament. “Encara no és delicte tenir la mateixa ideologia política”, ha ironitzat Gené. Elbal ha arribat a qualificar de persecució política el cas d’Escolà perquè se’l vol condemnar per haver ajudat a marxar a l’exili a Carles Puigdemont.

Lluís Escolà i Miquel Buch, en un moment del judici/ACN

Les pericials avalen els informes d’Escolà

Per altra banda, ha defensat els informes d’Escolà com a “notes” de context i ha subratllat que la pericial presentada com a defensa, acredita que aquests informes van servir per a les reunions, trobades i conclaves del conseller que s’han pogut identificar. Gené ha titllat “d’insultant” el to i el contingut dels atestats dels Mossos d’Esquadra sobre els informes d’Escolà com ara dir que “no aprovarien com a treball de batxillerat”. Gené ha replicat que els atestats dels Mossos tenien més faltes que els escrits per Escolà i que només servien per l’ús exclusiu conseller. És més, ha utilitzat diverses vegades el verb “inferir”. Un ús pensat amb tota la mala llet que ha fet aixecar les celles a algun dels membres del tribunal perquè va ser el verb més utilitzat per l’intendent Toni Rodríguez encarregat d’una investigació on hi ha atestats sense signatura ni estan signats. La defensa ha esberlat els documents de l’acusació com a atestats especulatius que “no superarien cap filtre de neutralitat”.

Per la seva banda, Elbal ha ratificat absolutament l’informe final presentat per Gené. I, a més, ha volgut aclarir una sentència del fiscal en el seu informe final. “És conegut que Puigdemont té encara un ampli dispositiu policial”, ha assenyalat el fiscal. Una nansa a la qual Elbal s’hi ha agafat amb habilitat. Una expressió que ha trobat incompatible amb l’avís del mateix fiscal -sense que ningú li ho demanés- que “no es jutjava a Escolà per haver ajudat al president Puigdemont a marxar de l’Estat espanyol el 29 d’octubre”. “Aquest és el fet”, ha exclamat la lletrada d’Escolà. “Com és que si se sap que hi ha un ampli dispositiu policial només s’empaita Escolà?”, s’ha preguntat socràticament. Així ha criticat a l’intendent Rodríguez per haver fet constar en els seus atestats el perfil independentista d’Escolà i que és “amic de Puigdemont”.

De fet, Gené ha recordat el cas dels dos mossos processats a l’Audiència Nacional per encobriment quan van ser enxampats amb el president Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya. Un cas que va acabar amb una absolució i el rebuig de la fiscalia a presentar cap recurs. Elbal ha mirat de convèncer al Tribunal que presideix el magistrat José Carlos Iglesias, que no hi ha hagut en la vista oral cap “prova de càrrec”. “Aquí no caurem en la trampa de dir que podia fer o no podia fer, sinó si va fer la seva feina”, ha conclòs Elbal.

Buch ha utilitzat el torn de darrera hora de paraula per vantar-se de ser independentista, que mai no ha fet res il·legal i ha carregat contra “alguns dels membres dels Mossos d’Esquadra que han fet els informes, que com a ciutadà m’he sentit insultat”. “No han servit allò què ha de fer un policia que és actuar amb neutralitat i sense tenir present qui investiga i sí què investiga”, ha afegit. El judici ha quedat vist per sentència.