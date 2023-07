La fiscalia arxiva el cas dels ‘chemtrails’ per ser una “conspiració”

Finalment, tot és producte de l’especulació conspirativa. Així de ferma s’ha pronunciat la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona en el seu decret per arxivar les diligències d’investigació obertes en base diverses denúncies presentades els passats mesos d’abril i maig per “suposada manipulació dels núvols” amb l’objectiu d’evitar que plogui. La fiscalia va advertir que de ser certes els fets denunciats, coneguts popularment com a chemtrails, podrien constituir un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient de l’article 325 i següents del Codi Penal.

Després de dos mesos de recollir informació, textos científics i informes, el ministeri públic circumscriu els fets en una coneguda “teoria de la conspiració” i afirma que es tracta de solcs produïts pels avions en el seu vol, o simples núvols. De fet, les denúncies advertien que al cel de diverses localitats de les comarques de Barcelona s’hi veien chemtrails o esteles d’avió que correspondrien als “aparells que tiren diversos elements químics sobre els núvols, amb la finalitat de canviar el clima mitjançant la reducció dels núvols i les corresponents pluges”.

Documents científics i meteorològics

Així la fiscalia emfatitza que, segons l’Agència estatal de meteorologia, “no es pot confondre la sembra de núvols i altres tècniques de modificació artificial del temps amb les esteles de condensació dels avions”. “Els solcs dels avions no són res més que núvols de gel amb l’aparença de línies llargues que es formen al pas de l’aeronau per condensació del vapor d’aigua quan l’atmosfera està prou freda i humida”, especifica la fiscalia.

En aquest context, destaquen dos informes de la Unitat Tècnica de la Fiscalia de Sala de Medi Ambient amb informació del Cos Nacional de Policia i de l’organisme públic Enaire, -principal proveïdor de serveis de navegació aèria i d’informació aeronàutica a Espanya de l’any 2019- que avalen la tesi de la condensació.“ “Les esteles es formen quan els gasos calents de la combustió del querosè, que expulsen els motors de les aeronaus, es congelen en entrar en contacte amb l’aire exterior (a una temperatura d’uns quaranta graus sota zero) i es formen núvols de gel, en forma de llargues línies”, argüeix. “Els motors d’avió emeten vapor d’aigua, diòxid de carboni, petites quantitats d’òxids de nitrogen, hidrocarburs, monòxid de carboni, gasos de sofre i partícules de sutge i metall; de tots aquests gasos només el vapor d’aigua és el rellevant per a la formació de les esteles”, detallen.

Seguint amb aquesta línia informativa, la fiscalia remarca que “quan aquests gasos es barregen amb l’aire circumdant es refreden ràpidament i, si hi ha prou humitat a l’atmosfera i la barreja arriba a la saturació, es produeix la condensació de vapor d’aigua, és a dir, núvols de gel, en forma de llargues línies”. “Un cop formada l’estela, la seva evolució i permanència al cel dependrà de les condicions atmosfèriques, com la temperatura i la humitat de l’aire, així com de la quantitat de vapor d’aigua i de la temperatura de les emissions”, afegeix. La conclusió és que aquest fenomen tècnic fa “que es vegin més esteles uns dies que els altres o que els avions puguin deixar d’emetre-les si canvien d’alçada”. “Generalment, es formen per la condensació del vapor d’aigua contingut a les emissions dels motors i, com més alt és el vol, més possibilitat hi ha que la zona estigui prou freda perquè es produeixi el fenomen”, addueixen els informes científics.

Més vols, més esteles

Per altra banda, la fiscalia aprofita per tranquil·litzar els conspiranoics si ara veuen més solcs al cel que abans. “Les esteles han augmentat amb el pas dels anys perquè també s’ha incrementat l’alçada dels vols comercials, a la qual cosa se suma el progressiu increment del trànsit aeri”, justifica. Fins i tot, exposen la raó per la qual les esteles es creuen a vegades que formen, sovint, una malla al cel. La raó és que hi ha aerovies o autopistes de l’aire, on es canalitza el trànsit aeri. “És als espais propers als aeroports, és on més nombre d’esteles es poden trobar, atès que és el lloc on hi ha més circulació d’aeronaus tant en els enlairaments com en els aterratges”, concreta el ministeri fiscal.

La fiscalia també recorda que “la comunitat científica ja ha refutat aquestes ‘teories de la conspiració’ en considerar que aquestes empremtes al cel són esteles de condensació generades pels avions o simplement núvols tipus cirrus formades per petits vidres de gel com els que formen els cirrus quan hi ha fred en alçada. Com a conclusió de tot això, l’escrit rebutja que les esteles siguin conseqüència de l’emissió de cap compost químic específic per perjudicar el medi ambient, i per tant “no es pot considerar que suposi un perjudici greu per a l’equilibri dels sistemes naturals o el medi ambient”.