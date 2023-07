El fiscal no afluixa i demana la pena agreujada per a Buch i Escolà

Després de les tres jornades de judici contra l’exconseller d’Interior, Miquel Buch, i l’exescorta de Carles Puigdemont, el sergent dels Mossos d’Esquadra, Lluís Escolà. Tots dos s’enfronten a penes de malversació i prevaricació. Aquest matí s’ha celebrat la darrera sessió de la vista oral amb les declaracions dels dos acusats, les conclusions i els informes de les parts. El fiscal del cas, tinent de fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, Pedro Ariche, no s’ha bellugat de la seva posició inicial. Només que ha demanat corregir que arran de la reforma del Codi Penal per tal de demanar la “forma agreujada” del nou delicte de malversació de l’article 432.1, apartat segon, perquè es va excedir els 50.000 mil euros de despesa. Tot seguint, com així ho ha expressat, la tesi del Tribunal Suprem en cas del judici del Procés.

Ariche interpreta després de la prova practicada que tots dos han de ser condemnats a 6 anys de presó per l’exconseller i 4 de presó pels Mossos d’Esquadra, a més d’una inhabilitació més de 10 anys. Segons el relat del fiscal, Buch va contractar Escolà com a tapadora per tal que el president Carles Puigdemont tingués la protecció policial que el ministeri de l’Interior havia denegat. Així ha carregat contra els seus informes i ha retret els seus viatges i les fotografies en les quals es veu que acompanya Puigdemont que ha qualificat de “rebel” de la justícia. Tot i això ha insistit que no es jutja Escolà per haver acompanyat a l’exili al president Puigdemont el 29 d’octubre de 2017.

L’exconseller d’Interior i exalcalde de Premià de Mar, Miquel Buch

Dos delictes

Pel fiscal, la prevaricació existeix tot i que el procés administratiu és correcte. Però s’ha formulat la pregunta que si és correcte i és legal disposar de fons públics per subvertir les exigències de la legalitat, és a dir, fer un acte arbitrari per finançar una protecció a un president que es troba fora del territori espanyol. “Buch sabia la finalitat”, ha criticat per identificar la “injustícia” que necessita una resolució administrativa per ser considerada prevaricadora. També respecte a la malversació s’ha basat en la interlocutòria del 12 de gener de 2023 en la causa del Procés, dictada per la sala penal del Tribunal Suprem sobre com s’ha d’interpretar el nou delicte de la prevaricació amb els presos polítics i l’exili.

Ariche ha estat especialment agressiu amb Escolà de qui ha recordat que és un funcionari públic i que ha causat un “greu perjudici reputacional” als Mossos d’Esquadra. De fet, el fiscal ha arguït la queixa que expressava el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, per aquest cas, el grup parlamentari que curiosament va encetar aquest procés. Així mateix ha lamentat que Escolà fes tuits sobre la seva tasca a Waterloo perquè es permetria que “un policia es vantés de fumar marihuana a Twitter?”. En tot cas, Ariche ha dit que “es feia i es continua fent” protecció al president de la Generalitat. Un argument parany en el sentit que deixa oberta la pregunta de per què no es persegueix, o encara més punyent, que no cal ser contractat com assessor de confiança per fer tasques de vigilància del president a l’exili.