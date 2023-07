Puigdemont confirma que no anirà a Estrasburg

Finalment, el president i el conseller a l’exili, Carles Puigdemont i Toni Comín, no viatjaran a la seu del Parlament Europeu a Estrasburg, a l’Alsàcia francesa. En una piulada a Twitter, difosa aquest matí, Puigdemont ha detallat que arran de la decisió del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) del passat cinc de juliol la seva immunitat com eurodiputats de Junts i Lliures per Europa no resta garantida. De fet, ha passat el mateix que l’any 2019, el dia de la constitució del Parlament Europeu a la que cap dels dos van poder assistir perquè no se’ls havien lliurat les credencials d’electes i, per tant, no tenien la immunitat garantida. Com ara, esperen que Pablo Llarena, jutge instructor del Procés, activi les euroordres ara pels delictes de malversació i desobediència.

“El Parlament no garanteix, doncs, que arribat el cas no s’utilitzi aquesta ambigüitat per practicar una detenció com la de l’Alguer que, a diferència d’aleshores, podria significar el trasllat del procés d’extradició a França”, justifica Puigdemont. “Excepte que el Parlament ens comuniqui de manera clara que la immunitat de desplaçament, que mai no ens havia estat llevada —tampoc en el suplicatori—, queda garantida, el conseller Toni Comín jo no viatjarem a Estrasburg contràriament al que era la nostra intenció i el nostre deure”, afegeix. “No obstant i això, seguirem demanant una resposta clara a aquesta qüestió, no pas per l’afectació personal que pugui tenir sinó perquè afecta un dret fonamental que cap Parlament del món democràtic no hauria de discutir”.

El president a l’exili, Carles Puigdemont, i l’eurodiputat Toni Comín / Junts

“Hauríem d’estar viatjant”

Després que divendres van presentar un escrit al Parlament Europeu demanant un aclariment de la situació després de les resolucions del TGUE, la institució els va respondre per mail el mateix divendres i de manera ambigua. Per tant, no es refien de restar protegits en un Estat com el francès, on Emmanuel Macron té problemes i un, l’espanyol, Pedro Sánchez, que està en campanya electoral. “A aquestes hores, ja hauria d’estar viatjant cap a Estrasburg per assistir al ple de l’Eurocambra”, concreta Puigdemont en el seu tuit. “Esperàvem una resposta assertiva del Parlament sobre la nostra immunitat de desplaçament, ambiguament qüestionada a la sentència del TGUE, però tot el que hem rebut és que arribat el cas ‘prendrà totes les mesures disponibles per defensar qualsevol de les immunitats a què puguin tenir dret en aquell moment’”, informa. “És a dir, més ambigüitat”, retreu. “Probablement perquè de la sentència se’n fa difícil extreure’n una decisió clara”, interpreta l’europarlamentari que ja ha anunciat un recurs davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) amb petició de mesures cautelars.