El Suprem estudia la sentència del TGUE mentre es debat si cal un nou suplicatori

Què farà el Tribunal Suprem arran de la sentència del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) que desestima la demanda de l’exili contra l’aixecament de la immunitat parlamentària de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí és la gran pregunta que flota a l’aire. S’ha de veure si el magistrat instructor del cas del Procés, Pablo Llarena, emetrà una nova euroordre –o reactivarà els que té suspeses– i si, perquè es puguin executar, demana un nou suplicatori.

El magistrat Pablo Llarena en la recollida d’un premi de la Fundació Cisneros /Europa Press

D’entrada, el fet que la reforma del Codi Penal espanyol hagi derogat el delicte de sedició, que era una de les bases de les euroordres i del suplicatori avalat per la sentència d’aquest dimecres, implica que les euroordres del Tribunal Suprem, com a mínim, s’hagin de tornar a redactar. Però la tesi de la defensa de l’exili va més enllà, i és que el suplicatori tampoc serveix, perquè també està afectat per la reforma penal i s’hauria de repetir.

Els exiliats, expectants amb Llarena per si emet noves euroordres

Davant d’aquesta situació, fonts del Tribunal Suprem s’han limitat a dir avui que estudiarà la decisió, segons recull l’ACN. Però l’advocat que encapçala l’equip legal de l’exili, Gonzalo Boye, s’ha mostrat convençut que llançarà les noves euroordres de seguida. Ara seria només contra Puigdemont i Comín, ja que Ponsatí en queda fora perquè, en caure la sedició, a ella només li queda el delicte de desobediència, que no comporta presó, perquè no estava acusada de malversació. Aquesta situació de Ponsatí no justifica cap ordre detenció europea.

“Una cosa és el que cregui que ha de fer i una altra és el que crec que farà”, ha dit Boye des de Brussel·les, on ha comparegut en roda de premsa amb els tres eurodiputats. Deixant de banda que la sentència del TGUE no és ferma perquè els exiliats presentaran un recurs al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i una petició de mesures cautelars per mantenir la immunitat fins que resolgui la segona instància, Boye argumenta que el suplicatori, encara que hagi estat avalat judicialment, ha decaigut per una altra banda en canviar els delictes: ara s’hauria de tramitar per malversació agreujada, quan abans era per sedició en concurs medial amb la malversació.

El mateix Toni Comín, com un dels demandants en el cas, també ha plantejat el debat sobre si el suplicatori s’hauria de repetir com una de les qüestions que queden obertes i que s’haurà de resoldre “a curt termini”. “Tenim un partit més a llarg termini, que és el recurs al TJUE, i un altre partit més immediat, que és aquest debat sobre el suplicatori”, ha matisat fent un símil futbolístic.

Adrián Vázquez tem que calgui repetir el suplicatori

El curiós és que el mateix eurodiputat de Cs que presideix la comissió Iuri, la d’Afers Legals de la cambra europea, Adrián Vázquez, ha admès que pot ser que s’imposi la interpretació que cal un nou suplicatori. Tot i estar-hi obertament en contra, l’eurodiputat que va dirigir el procediment per fer el dictamen a favor d’aixecar la immunitat als exiliats, i que els afectats consideren que no va ser imparcial, ha admès que es podrien trobar tornant a començar.

“Hi ha diverses interpretacions i el que hauran de fer els serveis jurídics de la cambra és tornar a analitzar quina va ser la petició de l’aixecament de la immunitat, que com es pot imaginar, ja hem analitzat del dret i del revés. I si la decisió fos que s’ha de repetir el suplicatori serà un senyal claríssim que l’únic que estan fent aquests senyors és intoxicar, sabent que el que han fet està malament, que han de personar-se davant la justícia espanyola i ja veurem la sentència, en això no m’hi fico. Però continuar amb aquesta roda és enviar un missatge terrible a la ciutadania espanyola”, ha etzibat en l’entrevista a RAC 1 en què ha titllat de “pallassos” i “pàries” Puigdemont, Comín i Ponsatí.