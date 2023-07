La Moncloa celebra la pèrdua d’immunitat de Puigdemont i l’insta a tornar

La Moncloa ha celebrat la pèrdua de la immunitat de Carles Puigdemont i l’ha instat a tornar a l’estat espanyol per retre comptes davant de la justícia. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha expressat la “satisfacció” de l’executiu de Pedro Sánchez per una resolució que “ratifica” la postura de la Moncloa, que “ha reclamat sempre que han de comparèixer davant la justícia espanyola”. El Tribunal General de la Unió Europea ha desestimat dues demandes presentades per Cales Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí contra la decisió del Parlament Europeu de retirar-los la immunitat.

Rodríguez interpreta que la justícia europea “empara les resolucions del Parlament Europeu” i que, per tant, considera que els tres eurodiputats de Junts “han de retre comptes davant la justícia espanyola”. Amb tot, Puigdemont ja ha anunciat que recorreran contra la sentència del TGUE davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i encara passaran mesos fins que hi hagi una nova sentència. La portaveu del govern espanyol ha aprofitat per treure pit de la millora de la situació a Catalunya. “Ara, afortunadament, les coses han canviat molt gràcies a l’acció del govern de Pedro Sánchez, que es va fixar com a prioritat recuperar la convivència a Catalunya”, on ara “es compleixen les lleis”.

La ministra de Justícia, Pilar Llop, en roda de premsa al Palau de la Moncloa | ACN

El govern espanyol tanca files amb la vista posada al 23-J

La ministra de Justícia, Pilar Llop, també ha aprofitat la resolució de la justícia europea per reclamar el retorn del president a l’exili. “El ciutadà Puigdemont s’ha de presentar davant l’acció de la justícia, és la seva obligació com a ciutadà”, ha dit Llop. Els socialistes respiren alleugerits després que el TGUE hagi decidit retirar la immunitat a Puigdemont, ja que, tot i no ser una qüestió competència del govern espanyol, els permet reforçar la seva narrativa sobre el canvi de rumb de la situació política a Catalunya. “Gràcies a l’actuació d’aquest govern al llarg d’aquests cinc anys la llei es compleix a Catalunya”. A més, Llop fa una interpretació molt extensiva de la decisió del TGUE i assegura que la retirada de la immunitat suposa un “suport indubtable a les institucions espanyoles, a la justícia espanyola i al Parlament Europeu”.