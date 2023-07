El Supremo estudia la sentencia del TGUE mientras se debate si hace falta un nuevo suplicatorio

Que hará el Tribunal Supremo a raíz de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que desestima la demanda del exilio contra el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí es la gran pregunta que flota en el aire. Hay que ver si el magistrado instructor del caso del Procés, Pablo Llarena, emitirá una nueva euroorden –o reactivará las que tiene suspendidas– y si para que se puedan intentar ejecutar pide un nuevo suplicatorio.

El magistrado Pablo Llarena en la recogida de un premio de la Fundación Cisneros /Europa Press

De entrada, el hecho de que la reforma del Código Penal español haya derogado el delito de sedición, que era una de las bases de las euroórdenes y del suplicatorio avalado por la sentencia de este miércoles, implica que las euroórdenes del Tribunal Supremo, como mínimo, se tengan que volver a redactar. Pero la tesis de la defensa del exilio va más allá, y es que el suplicatorio tampoco sirve, porque también está afectado por la reforma penal y se tendría que repetir.

Los exiliados, expectantes con Llarena por si emite nuevas euroórdenes

Ante esta situación, fuentes del Tribunal Supremo se han limitado a decir hoy que estudiará la decisión, según recoge la agencia de noticias ACN. Pero el abogado que encabeza el equipo legal del exilio, Gonzalo Boye, se ha mostrado convencido de que lanzará las nuevas euroórdenes enseguida, sin más. Ahora sería solo contra Puigdemont y Comín, puesto que Ponsatí queda fuera porque, al caer la sedición, a ella solo le queda el delito de desobediencia, que no comporta prisión, porque no estaba acusada de malversación. Esta situación de Ponsatí no justifica ninguna orden detención europea.

«Una cosa es lo que crea que tiene que hacer y otra es el que creo que hará», ha dicho Boye desde Bruselas, donde ha comparecido en rueda de prensa con los tres eurodiputados. Dejando aparte que la sentencia del TGUE no es firme porque los exiliados presentarán un recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y una petición de medidas cautelares para mantener la inmunidad hasta que resuelva la segunda instancia, Boye argumenta que el suplicatorio, aunque haya sido avalado judicialmente, ha decaído por otro lado al cambiar los delitos: ahora se tendría que tramitar por malversación agravada, cuando antes era por sedición en concurso medial con malversación.

El mismo Toni Comín, como uno de los demandantes en el caso, también ha planteado el debate sobre si el suplicatorio se tendría que repetir como una de las cuestiones que quedan abiertas y que se tendrá que resolver «a corto plazo». «Tenemos un partido más a largo plazo, que es el recurso al TJUE, y otro partido más inmediato, que es este debate sobre el suplicatorio», ha matizado haciendo un símil futbolístico.

Adrián Vázquez teme que haya que repetir el suplicatorio

Lo curioso es que el mismo eurodiputado de Cs que preside la comisión Iuri, la de Asuntos Legales de la cámara europea, Adrián Vázquez, ha admitido que puede ser que se imponga la interpretación de que hace falta un nuevo suplicatorio. A pesar de estar abiertamente en contra de ello, el eurodiputado que dirigió el procedimiento para hacer el dictamen a favor de levantar la inmunidad a los exiliados, y que los afectados consideran que no fue imparcial, ha admitido que se podrían encontrar volviendo a empezar.

«Hay varias interpretaciones y lo que tendrán que hacer los servicios jurídicos de la cámara será volver a analizar qué fue la petición del levantamiento de la inmunidad, que como se puede imaginar, ya hemos analizado del derecho y del revés. Y, si la decisión fuera que se tiene que repetir el suplicatorio, será una señal clarísima de que lo único que están haciendo estos señores es intoxicar, sabiendo que lo que han hecho está mal, que tienen que personarse ante la justicia española y ya veremos la sentencia, en esto no me meto. Pero continuar con esta rueda es enviar un mensaje terrible a la ciudadanía española», ha espetado en la entrevista en RAC 1 en la que ha calificado de «payasos» y «parias» a Puigdemont, Comín y Ponsatí.