Puigdemont confirma que no irá a Estrasburgo

Finalmente, el presidente y el consejero al exilio, Carles Puigdemont i Toni Comín, no viajarán a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en la Alsacia francesa. En un mensaje en Twitter, difundida esta mañana, Puigdemont ha detallado que a raíz de la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) del pasado cinco de julio su inmunidad como eurodiputados de Juntos y Libras por Europa no resta garantizada. De hecho, ha pasado el mismo que en 2019, el día de la constitución del Parlamento Europeo, a la que ninguno de los dos pudieron asistir porque no se los habían librado las credenciales de electas y, por lo tanto, no tenían la inmunidad garantizada. Como por ejemplo, esperan que Pablo Llarena, juez instructor del Proceso, active las euroórdenes ahora por los delitos de malversación y desobediencia.

«El Parlamento no garantiza, pues, que llegado el caso no se utilice esta ambigüedad para practicar una detención como la de la Alguer que, a diferencia de entonces, podría significar el traslado del proceso de extradición en Francia», justifica Puigdemont. «Excepto que el Parlamento nos comunique de manera clara que la inmunidad de desplazamiento, que nunca nos había sido quitada —tampoco en el suplicatorio—, queda garantizada, el consejero Toni Comín yo no viajaremos a Estrasburgo contrariamente al que era nuestra intención y nuestro deber», añade. «No obstante y esto, seguiremos pidiendo una respuesta clara a esta cuestión, no por la afectación personal que pueda tener sino porque afecta un derecho fundamental que ningún Parlamento del mundo democrático no tendría que discutir».

El president a l’exili, Carles Puigdemont, i l’eurodiputat Toni Comín / Junts

«Tendríamos que estar viajando»

Después de que viernes presentaron un escrito en el Parlamento Europeo pidiendo una aclaración de la situación después de las resoluciones del TGUE, la institución los respondió por mail el mismo viernes y de manera ambigua. Por lo tanto, no se refían de restar protegidos en un Estado como el francés, donde Emmanuel Macron tiene problemas y uno, el español, Pedro Sánchez, que está en campaña electoral. «En estas horas, ya tendría que estar viajando hacia Estrasburgo para asistir al pleno del Eurocámara», concreta Puigdemont en su tuit. «Esperábamos una respuesta asertiva del Parlamento sobre nuestra inmunidad de desplazamiento, ambiguamente cuestionada a la sentencia del TGUE, pero todo el que hemos recibido es que llegado el caso ‘tomará todas las medidas disponibles para defender cualquier de las inmunidades a que puedan tener derecho en aquel momento’”, informa. «Es decir, más ambigüedad», reprocha. «Probablemente porque de la sentencia se hace difícil extraer una decisión clara», interpreta el europarlamentario que ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con petición de medidas cautelares.