El CIS contradiu la resta d’enquestes i dona la victòria a l’esquerra el 23-J

El PSOE guanyaria les eleccions generals del 23-J i superaria el PP en gairebé un punt i mig, segons el baròmetre de juliol del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). El sondeig, que es va fer dies abans del cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, va a contracorrent de la resta d’enquestes –tant abans com després de la desfeta del president espanyol–, que donen una folgada victòria a la dreta. El PP seria segona força amb el 29,6% dels vots, mentre que Sumar (15,5%) superaria Vox (11,7%) en la tercera posició. D’aquesta manera, el bloc d’esquerres obtindria una àmplia victòria amb el 46,5%, mentre que la dreta baixaria fins al 41,3%.

El baròmetre del CIS, que sovint rep crítiques per cuinar les enquestes amb un clar biaix en favor del PSOE, es va elaborar entre el 30 juny i el 5 juliol, en plena onada de pactes entre el PP i Vox a ajuntaments i autonomies d’arreu de l’estat espanyol. A més, les enquestes del centre només registren intenció de vot, però no fan una projecció d’escons, per la qual cosa no és possible mesurar el nombre de diputats que obtindria cada partit. En el baròmetre del juny, el CIS ja donava un gran avantatge al govern de coalició i després el PP va obtenir una victòria aclaparadora a les municipals i autonòmiques del 28-M.

Comparatives dels sondejos del CIS del juny (e) i el juliol (d) / Europa Press

Les enquestes postdebat consoliden la victòria de Feijóo

Els diferents trackings diaris que encarreguen els mitjans espanyols consoliden la victòria de Feijóo, que va sortir guanyador del tens debat amb Sánchez, molt més nerviós i incapaç de defensar-se de les mentides i mitges veritats que proclamava el dirigent popular. El País dona 131 escons al PP i 41 a Vox, que tindrien a tocar la majoria absoluta, mentre que el PSOE (114) i Sumar (33) lluitarien per mantenir els resultats del 2019. A l’ABC, La Razón i El Mundo la suma dels populars i l’extrema dreta supera els 180 escons, mentre que l’esquerra trauria entre 136 i 140 diputats.