Mor una dona de 60 anys ofegada a Lloret de Mar

Una dona de 60 anys ha mort ofegada aquest dissabte mentre practicava submarinisme a Lloret de Mar (Selva), han informat fonts de Protecció Civil a l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Segons Nova Ràdio Lloret, la víctima participava en un curs a Sa Caleta i han estat els mateixos instructors qui l’han assistit en un primer moment, abans que l’atengués el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no l’ha pogut reanimar i n’ha certificat la mort.

Els serveis d’emergències han rebut l’avís de l’ofegament a les 14.30 hores i la Guàrdia Civil s’ha fet càrrec de la investigació dels fets. En aquell moment, la dona estava participant en una classe i sembla que per alguna raó encara es desconeix no ha seguit de manera correcta les indicacions dels seus instructors, el que l’ha portat a una situació de perill que finalment ha posat fi a la seva vida. Tot i que l’assistència ha estat pràcticament instantània per part dels instructors, no han pogut fer res per la seva vida. En arribar els serveis d’emergències també han estat intentant reanimar la víctima sense cap èxit. No ha estat traslladada a cap hospital, ja que ha mort al lloc dels fets.

Una piscina plena amb gent banyant-se i refrescant-se en el parc aquàtic de WaterWorld de Lloret de Mar / ACN

Més precaució a les platges

Protecció Civil ja ha fet més d’un comunicat explicant que les precaucions han de ser extremes sempre que hi hagi una situació de possible perill. De fet, l’organisme que recomana avisar urgentment un socorrista o fer servir el 112 si s’observa que algú es troba malament o té dificultats dins l’aigua per a una ràpida intervenció, ha recordat la necessitat d’extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors coincidint amb uns dies de temperatures molt altes. D’altra banda, ha remarcat que en el bany es tingui present sempre les condicions i limitacions físiques i evitar un sobreesforç que pugui dificultar la sortida de l’aigua.