Un jove s’ha ofegat aquesta nit a la platja de l’Ametlla de Mar

Aquesta nit passada s’ha produït un nou ofegament mortal a les platges de Catalunya. Un jove de 26 anys que s’estava banyant en una cala de l’Ametlla de Mar, al Baix Ebre, ha perdut la vida. Els fets han tingut lloc la nit de dissabte, prop de dos quarts i cinc d’onze, a la platja de Ribellet, l’accés al mar que es troba a la urbanització Sant Jordi d’Alfama. Segons apunten les primeres informacions, diverses persones van veure arribar un cotxe fins a la platja i quedar encallat a la sorra. Va ser en aquell moment que l’home que viatjava sol al cotxe va baixar del vehicle i va dirigir-se directament a l’aigua.

En aquell moment no li van donar massa importància. Ara bé, després d’uns minuts, els mateixos testimonis van alertar els serveis d’emergències i la policia en veure que l’home no sortia del mar. Va ser en aquell moment que els serveis d’emergència es van posar en marxa i van enviar diverses patrulles de la Policia Local de l’Ametlla de Mar, Mossos d’Esquadra i dotacions del cos de Bombers de la Generalitat fins al punt de l’avís. Les autoritats van començar les tasques de recerca sense massa èxit. Finalment, el cos de l’home va aparèixer flotant i va ser arrossegat per les onades fins a la sorra.

Una ambulància del SEM | EP

Els agents del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) van intentar reanimar l’home un cop ja era a la sorra, però no ho van aconseguir. Així doncs, van certificar la seva mort i ara el cas ha quedat en mans de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tortosa.

Un recompte creixent

Amb aquesta menor i l’home trobat ofegat mort aquest dimecres a la platja de Gavà, al Baix Llobregat, ja són 20 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, és a dir, el moment en el qual es considera que comença el període estival. De fet, aquest recompte creix si s’afegeixen totes les morts per ofegament en piscines, ja siguin públiques o privades.