Una manifestació d’altura per defensar el català davant l’extrema dreta

Unes 600 persones arribades d’arreu de Catalunya i la regió Occitània s’han aplegat aquest diumenge a més de 2100 metres d’altitud en el marc de la 36a Pujada al Port de Salau amb un sol objectiu: exigir blindar el català i l’occità davant l’augment de l’extrema dreta. “No volem perdre l’espai que s’ha aconseguit en els àmbits de l’educació i la cultura”. Així ho ha sentenciat amb fermesa la secretària general del Cercle d’Agermanament Occitano-Català (CAOC), Esther Lucea, recordant la vulneració que ha patit la llengua recentment amb el veto a les revistes catalanes de Borriana amb el govern de PP i Vox.

Aquest emblemàtic esdeveniment té un caràcter reivindicatiu, però també un esperit festiu, ja que serveix per celebrar la unió i l’agermanament de les dues regions. L’edició d’enguany, però, el to s’ha endurit una mica, ja que l’amenaça de l’extrema dreta és cada vegada més present després que els populars i el partit ultra liderat per Santiago Abascal ja han tancat acords al País Valencià i a l’Aragó. Lucea creu que l’occità i el català són llengües “minoritzades” i “perseguides” pels seus respectius estats, i és per això que cal defensar-los i blindar-los.

🎼🪗🪈Dissabte 5 d'agost, a dos quarts de deu del vespre, a l'Ecomuseu d'Esterri d'Àneu: ✨ball folk ibèric amb el grup BandDuolers💰



🤗 I, diumenge 6 d'agost occitans i catalans pujarem al port de Salau. Us hi esperem!!! 🫂 🥾 pic.twitter.com/wGtUljeWzI — CAOC (@CAOC_) August 3, 2023

La complexitat per manifestar-se

Aquesta concentració que s’ha fet aquest diumenge té un punt afegit que atorga més valor a l’acte: la seva ubicació. La manifestació s’ha celebrat a 2000 metres d’altitud en un indret que uneix el Pallars Sobirà amb l’Arieja i que només s’hi pot accedir a peu. Els punts de partida del recorregut per la part catalana són el Refugi del Fornet, a uns 4 quilòmetres amb un desnivell de 710 metres, i l’aparcament de Pont de Perosa, a uns 6 quilòmetres i mig amb un desnivell de 620 metres. És a dir, tot i no tractar-se de grans distàncies quilomètriques, l’elevat desnivell complica substancialment l’accés a la zona. I això no és tot, perquè si no es vol accedir per la banda catalana i es vol fer per l’occitana, cal passar pel vessant de l’Arieja i el poble de Salau, una ruta de més de quatre hores de camí amb un desnivell de més de mil metres.