La tramuntana, aliada de l’incendi de Portbou

La forta tramuntana que bufa aquest diumenge està posat la vida difícil als membres del cos de Bombers de la Generalitat que treballen per apagar l’incendi que crema a Portbou. Aquest matí, les fortes ratxes de fins a 100 km / hora han originat una petita represa al flanc esquerre del foc que ha obligat els Bombers a reaccionar ràpidament per mantenir l’estabilització que van aconseguir ahir, dissabte 5 d’agost, a la nit. Els agents han atacat ràpidament les flames i han aconseguit controlar-les ràpidament per tal que no arribi a res més. “Tenim com a objectiu del dia treballar en dos punts estratègics de difícil accés per l’orografia i assegurar aquesta zona que és per on es podria escapar l’incendi”, assegura el sotsinspector dels Bombers, Miquel València, des del Centre Cívic de Colera.

Segons expliquen des del cos, hauran de mantenir una estratègia prudent durant tot el dia per tal que les flames no revifin de tal manera que es pugui descontrolar de nou el foc: “La meteorologia ens fa ser prudents perquè la tramuntana es mantindrà forta fins a la tarda”, explica València. Ara bé, tot i la forta tramuntana, només hi ha hagut un petit ensurt al llarg del dia a les 7.40 hores del matí. Les altres petites revifades que han anat naixent durant la nit i el matí s’han sufocat ràpidament. El vent continua dificultant l’actuació dels mitjans aeris durant pràcticament tot el dia, ja que fins ben entrada la tarda les previsions del Meteocat no indiquen que les ràfegues disminueixin. És per això que durant la jornada d’avui, està previst que treballin a la zona 19 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels Bombers.

Un helicòpter treballant per extingir l’incendi de Portbou / EP

573 hectàrees calcinades

Mentre els Bombers treballen per extingir definitivament les flames, el foc ja ha calcinat un total de 573 hectàrees. Arran de la bona progressió de les feines de control dels Bombers, ahir al vespre, un parell d’hores abans que donessin el foc per estabilitzat, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ja va aixecar el confinament que s’havia aplicat a Colera, Portbou i tres urbanitzacions de Llançà. I no només això, també es va restablir la circulació de trens entre Figueres i Cervera de la Marenda, mentre que a la carretera N-260 es fan controls de trànsit, però només hi poden circular veïns i qui vagi a treballar.