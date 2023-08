Estabilitzat definitivament l’incendi de Portbou

L’incendi de Portbou ja fa un parell de dies que crema. La situació, però, és molt diferent de quan va començar. Des d’ahir a quarts de deu de la nit, el cos de Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l’incendi que crema a l’Alt Empordà. Les flames, però, segueixen vives. Durant tota aquesta nit una quinzena de dotacions han continuat treballant activament perquè el foc es mantingués a ratlla, ja que el vent de tramuntana ha tornat a agafar molta força, cosa que podia haver ocasionat un repunt de les flames. De fet, això és justament el que ha passat, tot i que el foc continua controlat.

Arran de la bona progressió de les feines de control dels Bombers, ahir al vespre, un parell d’hores abans que donessin el foc per estabilitzat, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ja va aixecar el confinament que s’havia aplicat a Colera, Portbou i tres urbanitzacions de Llançà. I no només això, també es va restablir la circulació de trens entre Figueres i Cervera de la Marenda, mentre que a la carretera N-260 es fan controls de trànsit, però només hi poden circular veïns i qui vagi a treballar. Per tal de recuperar forces, el cap de l’operatiu dels Bombers, Jordi Martín, ha explicat que rellevaran la vuitantena de dotacions que hi ha al terreny treballant des de divendres i que portaran nous efectius per seguir combatent el foc amb dos mitjans aeris més: “La voluntat de demà és passar a un incendi molt controlat amb el pas de les hores”, assevera.

Imatge aèria de la superfície cremada per l’incendi de Portbou i Llançà / ACN

Investigació oberta

Així doncs, amb les flames controlades, els Agents Rurals centren els seus esforços a determinar quin ha estat el detonant que ha ocasionat el foc i ha calcinat un total de 573 hectàrees. De moment tenen clar quin és el punt d’origen del foc, i totes les mirades se centren en què l’incendi ha estat provocat per l’acció humana, ja sigui intencionada com negligent.