Mor Xavier Gabriel, propietari de la Bruixa d’Or de Sort

El propietari i fundador de l’administració La Bruixa d’Or de Sort, Xavier Gabriel i Lliset (1957), ha mort aquest dissabte als 66 anys. Conegut per ser el propietari i fundador de l’administració de loteria que més ven a l’Estat, va ser pioner en la venda de dècims per internet i va aconseguir guanyar més de 60 milions d’euros per sorteig. Gabriel era una persona molt estimada per a tota la gent de la comarca i Catalunya en general, ja que, entre moltes facetes que tenia a la seva vida, és un dels introductors del ràfting a la comarca del Pallars Sobirà ajudant, així, a la recuperació econòmica del territori.

Gabriel ha tingut una llarga i profitosa carrera laboral tot i haver mort més jove de l’esperat. Amb 27 anys va deixar la banca pel món dels negocis i, des de llavors, durant la seva carrera professional com a empresari ha rebut un total de 32 premis. De fet, per tal de mostrar al món la seva vida i compartir els milers d’experiències que havia viscut, l’any 2022 va escriure el seu primer llibre ‘El creador de La Bruixa d’Or‘. Una carrera d’escriptura que no va quedar només aquí, ja que, amb el bon gust del seu últim llibre, l’any 2008 va escriure ‘Les 13 claus de la Sort’.

Tota una vida a la loteria

La Bruixa d’Or és l’administració de loteria que més bitllets ven cada any. I, tot i que més d’un 85% de les vendes les fa per internet a través de la seva pàgina web, a Sort no falten els entusiastes que estan disposats a esperar la cua per comprar el seu butlletí. L’èxit, però, rau a ser el primer a fer-ho, ja que Gabriel i Lliset va ser el primer a tenir la idea de portar aquest negoci a la xarxa. De fet, per aquesta idea li van atorgar un premi a l’emprenedor de l’any de 1999. Tot un avançat al seu temps.