Fi del confinament dels municipis afectats per l’incendi de Portbou

Les flames continuen cremant a Portbou, però la situació ha millorat amb escreix respecte a les primeres hores d’aquest dissabte. De fet, tot i que els Bombers encara treballen a contrarellotge per a poder estabilitzar l’incendi, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat fa poca estona que s’aixecarà oficialment el confinament que s’havia imposat als municipis propers a les flames. Així doncs, Portbou, Colera i les diverses urbanitzacions de Llançà que han vist com no podien sortir del seu poble durant tot el dia ja podran fer vida normal.

“Es realitzarà l’aixecament del confinament, però amb restriccions: podran accedir veïns, residents esporàdics, turistes, treballadors i naturalment també serveis d’emergència”, explica Elena des del Parc de Bombers que de Llançà.

El foc comença a estar força controlat, tot i que encara no ha arribat a estabilitzar-se. Gràcies a la baixada de la força del vent de tramuntana de la zona, aquesta tarda han pogut enlairar més dotacions aèries que estan facilitant la contenció de les flames. En aquests moments, segons l’última actualització, el foc ha calcinat 573 hectàrees i confien a poder-lo estabilitzar definitivament en les pròximes hores. Tot i que l’àrea calcinada és de més de 500 hectàrees, el perímetre afectat és significativament més gran perquè han quedat algunes de vegetació intactes.

Incendi forestal a Portbou / EP

Recuperar la circulació

A partir de les vuit del vespre es permetrà circular per l’N-260 a veïns, residents, turistes, treballadors i els serveis d’emergències, és a dir, es recuperarà el trànsit a la zona afectada que havia quedat completament limitada al pas dels Bombers. El cap de l’operatiu, Jordi Martí, assegura que la progressió ha sigut molt correcte gràcies a la millora de les condicions climatològiques de la zona. Així doncs, a l’expectació de quan quedarà el foc definitivament estabilitzat, l’expectació se centra a saber quin ha estat el motiu que ha ocasionat les flames, ja que aquest mateix matí Elena ha assegurat que l’incendi ha estat provocat i no creuen que es tracti d’un fet accidental.