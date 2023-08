Deu coses imprescindibles que cal saber si has d’agafar un vol aquest estiu

Com cada any la temporada d’estiu ve acompanyada d’una gran afluència d’avions i gent que té la voluntat d’aprofitar els seus dies de vacances per fer una escapadeta en família o amb amics fora del seu lloc de residència habitual. Ara bé, aquest 2023 està sent un any complicat per als aeroports amb els retards i les cancel·lacions. És per això que la companyia de gestió de reclamacions, AirHelp, que pretén fer complir els drets dels passatgers aeris en casos d’interrupcions de vols a tot el món ha elaborat una llista amb deu coses imprescindibles que ha de saber tothom per si has d’agafar un vol aquest estiu.

Dret a ser cuidat

En primer lloc, l’empresa subratlla que quan un vol es retrassa o es cancel·la, els passatgers tenen uns drets. Si el vol es retarda dues hores, la tripulació està obligada a proporcionar “aigua i aire condicionat”. En cas de superar les cinc hores de retard en l’avió, “al passatger se li permet abandonar-lo i tornar a la porta d’embarcament”.

Dret a un hotel

En cas que la cancel·lació impliqui haver de passar la nit a l’aeroport perquè el següent vol surt l’endemà al matí, el passatger té dret a exigir un hotel i l’aerolínia està obligada, segons AirHelp, a fer-se càrrec de les despeses de l’hostalatge i dels desplaçaments.

Drets en cas de denegar l’embarcament

La venda de més bitllets que seients disponibles en un vol és una pràctica comuna en el sector de l’aviació, i aquest overbooking provoca que alguns passatgers que han comprat un bitllet no puguin accedir. En cas que això passi, AirHelp explica que “segons la llei CE261 els passatgers afectats tindran dret a una compensació econòmica de fins a 600 euros per persona i, a més, han de ser reubicats en un vol alternatiu o rebre el reemborsament total del seu bitllet”.

Avió a l’aeroport de Barajas

Dret a reclamar i a indemnització

Les mateixes aerolínies estan obligades a informar sobre els drets dels seus passatgers i dels termes i condicions de la companyia. I de la mateixa manera que amb les reclamacions, també estan obligats a comunicar les indemnitzacions, que segons la llei CE261, els passatgers tenen dret a una compensació de fins a 600 euros -per persona i trajecte- per retards de més de 3 hores, cancel·lacions amb menys de 14 dies d’antelació a la sortida o denegació d’embarcament.

En cas que l’aerolínia perdi el teu equipatge durant el vol, l’empresa de gestió de reclamacions explica que la persona té el dret a reclamar fins prop de 1.700 euros si el seu equipatge es perd, danya o sofreix retard. “A més, podràs reclamar la devolució dels costos que hagin pogut sorgir del problema amb la maleta”, expliquen.

Quatre drets fonamentals més

Els últims quatre drets que té cadascú que pugi en un avió són: