ERC promet mantenir-se “exigent” durant les negociacions amb Sánchez

Després de les eleccions espanyoles del 23 de juliol, tots els partits estan movent les seves peces del taulell per definir la governabilitat d’Espanya. Qui té la clau per desencallar la situació és l’independentisme, ja que depèn dels seus vots el candidat socialista, Pedro Sánchez, podria revalidar la seva posició de president. Ara bé, cada vot té un preu. Tot i que l’independentisme ha expressat que uniran forces i seran un bloc negociador a Madrid, el preu pel qual posen els seus vots a un sí a Sánchez són una mica diferents. Ara bé, hi ha una clara línia marcada que asseguren que s’ha de complir si o si perquè els donin el seu suport: amnistia i autodeterminació.

Després de les declaracions d’aquesta setmana del ministre de Presidència en funcions, Fèlix Bolaños, en les quals instava a l’independentisme a rebaixar les seves posicions actuals, ja que les considera “maximalistes”, la secretaria general d’Esquerra Republicana (ERC), Marta Vilalta, ha declarat aquest matí en una entrevista a l’Agència EFE que es mantindran ferms amb la seva postura: “ERC ha sigut ha estat i és un actor raonable, responsable. Però també som exigents. No són posicions màximes, demanem la resolució del conflicte i això vol dir que el PSOE ha d’assumir la democràcia”, sentencia.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, en roda de premsa l’endemà de les eleccions del 23-J / ACN

“No acceptarem xantatges”

Vilalta continua en la mateixa línia que des que es van saber els resultats dels comicis del 23 de juliol i reafirma que és Pedro Sánchez i el PSOE qui ha de fer els passos endavant en aquestes negociacions. I, de la mateixa manera que ha de fer els primers passos, Vilalta creu els socialistes no han d’enfocar les negociacions com un “xantatge” entre ells o l’extrema dreta, perquè això és un camí que no els funcionarà: “No acceptarem xantatges”. La secretaria general dels republicans manté que el seu preu està molt clar i que és una línia que no creuaran: “La fi de la repressió a l’independentisme i posar les bases perquè Catalunya pugui decidir el seu futur”.