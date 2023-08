Puigdemont endureix el to contra el PSOE i marca una línia dura per a les negociacions

Carles Puigdemont ha intensificat la seva activitat i en els últims dies ha fet diverses declaracions a través de Twitter en les quals ha endurit el to contra el PSOE. Conscient que Junts es juga moltes coses en les pròximes setmanes, el president català a l’exili ha marcat una línia dura en les negociacions amb el PSOE, en les quals s’involucrarà de manera directa, tal com va avançar El Món. Puigdemont va avisar dimecres a Pedro Sánchez que no podia demanar “xecs en blanc” i aquest matí ha afegit més pressió assegurant que els socialistes són “mestres del filibusterisme parlamentari” quan toca complicar amb les promeses fetes a l’independentisme.

Des del primer moment, Junts ha estat molt clar i ha marcat el referèndum i l’amnistia com a línies vermelles per asseure’s a negociar la investidura del futur president espanyol. Tot i que el PSOE és l’únic que s’ha mostrat disposat a parlar amb els de Puigdemont, el PP també li ha fet arribar cants de sirena via trucada d’un dirigent popular català. La primera prova de foc per comprovar el termòmetre de l’entesa entre l’independentisme i el PSOE serà la constitució de la Mesa del Congrés. Els socialistes necessiten ERC i Junts per aconseguir la presidència de la Mesa, mentre que els partits independentistes necessiten el PSOE per aconseguir grup propi. També està sobre la taula la proposta de Sumar de reformar el reglament de la cambra perquè s’hi pugui parlar en català.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés / Europa Press

El PSOE, per la seva banda, continua amb la seva estratègia de deixar córrer el cronòmetre i esperarà fins després de les vacances d’agost per començar a moure fitxa. Però mentre no arribar el moment d’asseure’s a negociar, els socialistes aprofiten qualsevol aparició pública per marcar el terreny de joc en els “límits constitucionals” per construir un escut anticrítiques de PP i Vox per haver negociat amb Puigdemont en cas que hi hagi una repetició electoral. El ministre de Presidència en funcions, Félix Bolaños, ha reclamat aquest dijous a Junts que abandoni “posicions de màxims” per buscar “un punt d’equilibri on totes les parts se sentin còmodes”. Però no s’ha oblidat de l’afegitó de rigor. “Per descomptat dins de la llei, la Constitució i que signifiqui que Espanya continuï avançant”.

Puigdemont critica els estratagemes del PSOE

El president català a l’exili ha aprofitat precisament la proposta de Sumar per carregar els tinters contra els socialistes, a qui ha acusat de ser uns “mestres del filibusterisme parlamentari”. Puigdemont ha recordat que el reglament del Congrés no té cap disposició específica que obligui a parlar en castellà o que impedeixi expressar-se en català, eusquera o gallec, sinó que depèn de la voluntat política de la presidència de la cambra, cosa que “fins ara no hi ha sigut mai”, ha etzibat. De fet, l’any passat el PSOE ja va fer una pinça amb el PP, Vox i Ciutadans per tombar l’últim intent de modificar el reglament del Congrés. I la presidenta de la cambra, Meritxell Batet, va expulsar de la tribuna Montse Bassa (ERC), Míriam Nogueras (Junts) i Albert Botran (CUP) per parlar en català durant el debat de la moció.

Quan us parlin de la reforma del reglament del Congrés perquè s’hi pugui parlar en català heu de tenir en compte dues coses:



La primera, que enlloc del reglament no es diu que hi hagi l’obligació de fer servir el castellà, o la prohibició de fer servir una altra llengua oficial.… pic.twitter.com/QyHEPcqTJ2 — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 3, 2023

Puigdemont considera que aquestes propostes de reforma són una cortina de fum “per fer perdre el temps simulant que intentes arreglar un problema que, en realitat, t’importa un rave”. I ha posat com a exemple l’actitud dels socialistes al Senat, que han posposat una seixantena de vegades la proposta per modificar-ne el reglament per introduir el català com a llengua de ple dret, tal com havien acordat amb ERC a la taula de diàleg. “Pròrrogues i més pròrrogues… fins que la proposta ha caducat perquè la legislatura ha acabat”, ha lamentat el president a l’exili. “Sabeu qui ha presentat les 59 esmenes de pròrroga per evitar el debat i votació en comissió? El Grup Parlamentari Socialista”, ha sentenciat Puigdemont.