Puigdemont carrega contra Sánchez per demanar “xecs en blanc” mentre apliquen el 25%

Aquest dimecres al matí l’escola catalana ha rebut una nova forta estocada. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tornat amb l’ofensiva contra el model lingüístic de les aules catalanes i ha obligat un centre de Girona a fer més castellà. Una família de l’escola, de la qual no ha transcendit el nom, havia reclamat mesures cautelars per obligar el centre a donar una assignatura més en castellà i el tribunal les ha acceptat. Arran de la notícia, la indignació davant la sentència de la justícia espanyola ha encès les xarxes.

A través d’una piulada al seu compte de Twitter, ara sota el nom de X, el president a l’exili, Carles Puigdemont, ha carregat amb duresa contra Espanya: “Van desconstruint consensos socials i polítics per mer supremacisme lingüístic, i encara demanen que els continuïn estenent xecs en blanc perquè “cal aturar la dreta”, etziba amb fermesa Puigdemont, qui ara s’ha convertit en una de les principals figures a tenir en compte per a unes negociacions que permetin desencallar la governabilitat espanyola després del 23 de juliol.

Van deconstruint consensos socials i polítics per mer supremacisme lingüístic, i encara demanen que els continuïn estenent xecs en blanc perquè "cal aturar la dreta". Ens poden explicar què han fet tots aquests anys per aturar la dreta judicial? Què han fet per respectar la… https://t.co/OGjRnkIFr0 — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 2, 2023 Tuit de Carles Puigdemont

“Ens poden explicar què han fet tots aquests anys per aturar la dreta judicial? Què han fet per respectar la política lingüística aprovada i consensuada amb la majoria dels catalans? Tenien els vots, tenien la clau i tenien tot el poder… però el català recula empès per l’ofensiva oficial de l’Estat.”, pregunta el president a l’exili. Puigdemont es mostra molt escèptic amb la figura del govern espanyol actual sobre com ha tractat el català: “No es pot repetir aquest esquema si es volen tenir resultats diferents“, conclou.

El Govern recorrerà contra la decisió del Superior

En l’auto, que porta data del 19 de juliol, el TSJC dona marge a l’escola fins al 5 de setembre perquè “adopti les disposicions pedagògiques oportunes” per implantar els canvis i comunicar-los al tribunal. El Departament d’Educació ja ha anunciat que recorrerà contra les cautelars.