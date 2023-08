Aquest dimecres la costa catalana s’ha cobrat dues víctimes mortals. Dissabte passat una nena de nou anys es va ofegar mentre nedava en una platja de Castelló d’Empúries, a l’Alt Empordà. El Servei d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) va actuar ràpidament per intentar salvar-li la vida i la van traslladar a l’Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar en estat crític. Avui, després d’uns dies d’incertesa, la menor ha perdut la vida al centre mèdic. Els fets que li han causat la mort es van produir mentre la víctima es banyava en una platja sense supervisió amb la seva germana petita, de sis anys. Tan bon punt les autoritats van rebre l’avís de l’ofegament, diversos helicòpters i dotacions terrestres del SEM amb l’ajuda dels equips de socorristes de les platges veïnes es van posar en marxa per donar resposta a l’alarma.

📢 Dues víctimes mortals més a les platges catalanes



Un home 48 anys a Gavà (Garraf) i una nena de 9 anys que ha mort a l'Hospital Trueta de Girona després d'ingressar en estat crític el passat dissabte



Aquesta tragèdia, però, no ha estat l’única que ha colpejat Catalunya aquest dimecres. A primera hora del matí, prop de les 8 hores, ha aparegut el cos sense vida d’un home de 48 anys flotant a uns 30 metres de la platja de Gavà. L’han trobat dues noies que feien pàdel surf i, davant la impossibilitat d’avisar a algú directament des del mig de l’aigua, les dues noies han arrossegat el cadàver fins a la sorra amb una de les taules. Un cop han arribat a la costa han trucat al 112, qui ha desplegat diverses unitats del SEM. Un cop han arribat les autoritats pertinents, han certificat oficialment la seva mort. Les causes de l’ofegament es desconeixen, però, a l’espera de l’autòpsia, la Guàrdia Civil presumeix que la mort hauria estat per causes naturals.

Un recompte creixent

Amb aquesta menor i l’home trobat ofegat mort aquest dimecres a la platja de Gavà, al Baix Llobregat, ja són 19 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, és a dir, el moment en el qual es considera que comença el període estival. De fet, aquest recompte creix si s’afegeixen totes les morts per ofegament en piscines, ja siguin públiques o privades.