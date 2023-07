Nova víctima per ofegament a la platja del Miracle de Tarragona

La tragèdia ha tornat a arribar a la platja el Miracle de Tarragona. Un home d’entre 25 i 30 anys ha mort ofegat aquest dimecres al vespre segons ha detallat Protecció Civil. Cap a dos quarts de vuit del vespre el telèfon d’emergències (112) ha rebut una trucada alertant que hi havia una persona dins de l’aigua amb dificultats per poder sortir. Les autoritats s’han posat en marxa ràpidament per tal de fer front a l’emergència, ja que en aquells moments el servei de socorrisme ja no estava en marxa perquè acaba el torn a les 19 hores de la tarda.

Per tal d’actuar, les autoritats han desplegat un fort dispositiu. Per una banda, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat dues ambulàncies acompanyades de set dotacions dels Bombers, amb GRAE muntanya i un helicòpter amb subaquàtics del GRAE, unitats de Salvament Marítim, de la Creu Roja, de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana de Tarragona i Guàrdia Civil. Un enorme desplegament coordinat pel cos de la Guàrdia Civil. Segons detalla el servei de la Generalitat, els bombers han aconseguit treure l’home de dins de l’aigua, que surava a uns 50 metres de la costa, i l’han dut fins a la platja.

En aquell moment els agents del SEM han començat les maniobres per tal de reanimar l’home, però no han tingut èxit. Amb aquesta és la setzena víctima mortal que s’han cobrat les platges de la costa catalana durant el període estival, una xifra que creix si analitzem les dades per ofegaments incloent-hi les piscines, ja siguin municipals o privades. Cal tenir en compte, també, que aquesta xifra és més elevada que la que s’havia registrat durant les mateixes dates del període d’estiu, on van morir un total d’onze persones.

Mor un nen a Santa Coloma de Gramenet

Ahir, dimarts 25 de juliol, un nen de vuit anys es va ofegar a la piscina de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet, però no ha perdut la vida fins aquest dimecres a la tarda a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. El nen estava participant en un casal d’estiu del municipi quan es va ofegar.