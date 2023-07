Mor un nen de 8 anys ofegat en una piscina a Santa Coloma de Gramenet

Nova tragèdia per ofegament a Catalunya. Ahir, dimarts 25 de juliol, un nen de vuit anys es va ofegar a la piscina de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet, però no ha perdut la vida fins aquest dimecres a la tarda a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. El nen estava participant en un casal d’estiu del municipi quan es va ofegar. En aquell moment, uns nois que s’estaven banyant a la piscina van aconseguir treure’l de l’aigua i alertar ràpidament al Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya. Les autoritats es van desplaçar amb la màxima diligència possible fins al lloc dels fets i van poder traslladar al nen, que encara respirava, fins a l’hospital.

Hores després que ingressés d’urgència al centre sanitari, el nen ha acabat perdent la vida. Colpits per la tragèdia, des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet han decretat tres dies de dol i les banderes del municipi onejaran a mitja asta. A banda, i més enllà del simbolisme, el consistori de la població del Barcelonès ha posat en marxa diferents serveis municipals d’atenció i mediació per acompanyar la família del menor. Mentrestant, també, el cos dels Mossos d’Esquadra han engegat una investigació per tal d’esclarir els fets.

19 víctimes mortals

Amb la mort del nen d’aquest dimecres ja són 19 les persones que han perdut la vida per ofegament a Catalunya des que ha començat la temporada d’estiu, un període que compren des del quinze de juny fins al quinze de setembre. Unes xifres que creixen si mirem les dades del primer semestre del 2023, ja que el nombre de víctimes mortals escala fins a les 29 persones. El primer cas d’ofegament en una piscina d’aquest període estival va ser un home de 76 anys que es va ofegar en una piscina d’un club esportiu de Ponts el passat 21 de juny.