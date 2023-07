Junts treu de polleguera Serret en reivindicar Puigdemont com a ambaixador de Catalunya

El diputat de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases ha criticat la política exterior impulsada per l’actual Govern de la Generalitat i ha reivindicat la figura del president a l’exili Carles Puigdemont com la “principal” ambaixada a l’exterior de Catalunya per com defensa l’1 d’octubre i sobretot perquè “no es rendeix”. “Defensa els drets civils, els drets humans i drets polítics molt necessaris a Europa desorientada i perquè no ha canviat el seu discurs ni el seu objectiu“, ha sentenciat.

Dalmases ha aprofitat una interpel·lació al Govern per dir que “ens preocupa que la conselleria s’assembli a aquella gallina decapitada” del conte d’Albert Sánchez Piñol, i ha afegit que aquest “no rumb” en la Conselleria d’Acció Exterior va començar quan Meritxell Serret va ser nomenada consellera. A més, ha lamentat que quan va entrar a la Conselleria decidís aturar el pla previst d’expansió per dedicar-se a consolidar el pla existent, que era una de les línies vermelles perquè el PSC donés suport als Pressupostos.

Francesc de Dalmases / ACN

També ha reclamat “determinació política” i ha criticat que el Govern “hagi aparcat” la delegació a Israel i ho ha posat com a exemple de “política petita”. “Només obriran allà on hi hagi governs que els hi caiguin bé? Perquè si és així, corri’n a tancar la de Madrid, que és el nostre primer estat repressor”, l’ha interpel·lat.

“Els que van sense cap són vostès”

Per la seva banda, la consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret, ha replicat a Junts que “els que van sense cap són vostès” i ha retret a la formació de Laura Borràs i Jordi Turull que utilitzi sistemàticament la mateixa estratègia que els del “155 permanent” pel que fa a les delegacions a l’exterior. Serret l’ha instat a decidir si Junts vol estar al costat del consens de país en exteriors o “fer el pim-pam-pum polític” amb aquesta qüestió. “Fent retrets, insultant i menystenint no és la millor manera de fer mà estesa”, ha afirmat la consellera.

La consellera Meritxell Serret, durant el ple del Parlament / ACN

Finalment, Serret ha assenyalat que l’estratègia de Junts convé “menys que mai” tenint en compte el context polític i els “atacs” de la dreta i extrema dreta. En aquest sentit, la consellera ha remarcat que des que ella és consellera Junts ha fet més preguntes parlamentàries que Vox, 27 i 23 respectivament, en aquest àmbit.