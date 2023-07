Un conflicte amb els veïns ensorra el Festival Arts d’Estiu

Ja fa dies que les queixes veïnals i les traves burocràtiques enterbolien la celebració de la dotzena edició del Festival Arts d’Estiu de Pineda de Mar. Una situació que s’ha desencallat aquest dimecres, però no de la manera que totes les persones que ja havien comprat les seves entrades esperaven. Des de l’organització han anunciat aquest mateix matí que cancel·laven definitivament el festival. El motiu pel qual no han pogut posar en marxa l’edició d’enguany ha estat la negativa del Departament de Territori que no els ha aprovat el projecte: “Se’ns demanava un estudi impossible i ens hem vist obligats a suspendre l’edició”, explica el director del festival Xevi Gómez. “Avui és un dia molt trist per Arts d’Estiu, per Pineda, per la cultura i el món dels festivals”, afegeix amb tristesa.

Gómez ha explicat que han treballat durament els darrers dies per adaptar el format que havien plantejat i poder celebrar amb normalitat el certamen, però que, tot i intentar-ho, “no ha estat possible”. Ara bé, si fa més d’una dècada que es podia celebrar sense traves, quin ha estat el detonant perquè no els aprovessin el projecte d’enguany? Segons explica el director de l’esdeveniment el punt d’inflexió han estat unes denúncies veïnals, ja que a partir d’aquestes demandes dels veïns a l’administració, des del Departament els exigien “noves coses en un lloc on ja feia dos anys” que havien celebrat el certamen “complint amb tot el que els demanaven quant a so i horaris”.

Per tal de compensar els diners gastats per part de tots els assistents que ja havien comprat la seva entrada, des de l’organització han anunciat que tornaran l’import íntegre de totes les actuacions cancel·lades a través del mateix sistema de pagament amb què les van adquirir.

Imatge aèria del Festival Arts d’Estiu / EP

Alta exigència sonora

Segons explica Gómez, des de l’administració els han demanat unes “mesures restrictives” que feien difícil encabir el festival. Tot i haver proposat reduir els dies de l’activitat a dotze en lloc de disset, i acabar el festival a les 12 hores de la nit just després del concert principal, les seves adaptacions no han encaixat. I el principal motiu pel qual no ho han fet és l’impacte acústic. “Hem intentat encaixar el festival amb la normativa que se’ns exigia, però a nivell d’una normativa acústica que se’ns demana fa que l’espai sigui impossible de fer-ho”, comenta.

Tot i les dificultats, però, des de l’organització van decidir no tirar la tovallola i presentar un nou estudi sobre l’impacte acústic amb mesures correctores per fer front a la proximitat dels habitatges dels veïns. Una reformulació que no ha arribat a bon port. “Cap de les possibilitats, i fins i tot coses que no eren possibles, feia que no reduíssim el que se’ns demanava. Fins ahir vam intentar lluitar-ho tot i anar tard perquè fa una setmana que havíem de començar el muntatge”, etziba.