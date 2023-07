Crisi a la Diputació: Junts acusa ERC de pactar “per la porta del darrere”

L’entrada d’ERC al govern de la Diputació de Barcelona ha causat un gran enrenou a Junts, que considera que els republicans els han traït per assegurar-se una quota de poder a la segona institució del país. En el ple del cartipàs que ha certificat el repartiment de carteres, el diputat de Junts, Ramon Bacardit, ha acusat ERC de pactar amb el PSC “per la porta del darrere” i ha criticat la doble moral dels republicans. “Després de quatre anys de crítiques furibundes cap a Junts per pactar amb el 155 a la Diputació, ERC ho fa per la porta del darrere, no només a Barcelona, també a Tarragona i Lleida”, ha etzibat.

Després dels pactes postelectorals, ERC ha aconseguit entrar al govern de les quatre diputacions, mentre que el partit de Jordi Turull s’ha hagut de conformar amb la de Girona, on governen amb els republicans. Bacardit ha criticat el “filibusterisme polític” d’ERC i sospita que els republicans van dilatar l’acord amb Junts a Barcelona per pura estratègia electoral. “Només des d’aquesta lògica s’entén la desgana a l’hora de fer un pacte entre Junts i ERC”, ha dit.

Ple de Constitució de la Diputació de Barcelona el passat 13 de juliol/Diputació de Barcelona

ERC defensa el pacte per la fuga dels diputats de Junts

El diputat d’ERC i nou vicepresident segon de la Diputació, Dionís Guiteras, ha defensat el polèmic pacte amb PSC i els comuns perquè amb Junts els “números no sortien”. Després de la celebració del ple, Guiteras ha intentat treure ferro a les crítiques internes per l’acord de govern amb els socialistes perquè era “l’únic pacte possible”. El republicà ha insistit que van negociar amb Junts “fins a l’últim dia” i ha recordat que la fuga dels dos diputats de Junts adscrits a Impulsem Penedès van torpedinar l’entesa.

Quatre anys després del pacte de Junts amb el PSC, els argumentaris s’han capgirat. Ara Junts critica ERC per pactar amb els socialistes a canvi de la corresponent quota de poder i els republicans defensen la decisió perquè els ajuntaments necessiten inversions. “És la responsabilitat de qualsevol partit polític, hem de negociar i parlar amb tothom per veure si les polítiques que volem impulsar tenen cabuda o no en un govern”, ha afirmat abans de repetir que no hi ha crisi interna. “Tothom està content i satisfet d’entrar al govern perquè venim a treballar”.

El PSC celebra la incorporació d’ERC

La presidenta de la Diputació, la socialista Lluïsa Moret, ha celebrat la incorporació d’ERC al govern de l’ens perquè “no canvia ni la direcció ni les línies, respon a l’estructura que buscava un govern estable, ampli, fort i progressista”. Tal com va explicar El Món, abans de les eleccions, els socialistes i els comuns van intentar convèncer els republicans perquè entressin al govern, però el partit d’Oriol Junqueras va decidir posposar la decisió final fins després del 23-J. El nou fracàs electoral i l’escàs marge per prendre una decisió –el ple es va convocar per a aquest dimecres abans de les eleccions– han precipitat els esdeveniments. “S’havia de decidir”, s’ha justificat Guiteras.