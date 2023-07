Junts acusa ERC i el PSC de voler-los destruir

Junts per Catalunya ha acusat Esquerra Republicana i el PSC de voler-los destruir després de l’anunci dels republicans d’incorporar-se a la Diputació de Barcelona amb PSC i els comuns, un pacte que se suma al ja assolit entre la formació d’Oriol Junqueras i els socialistes a les Diputacions de Lleida i Tarragona malgrat haver-hi una alternativa independentista. “Han pactat tres diputacions amb els socialistes després d’haver estat quatre anys criticat a Junts per haver pactat la Diputació de Barcelona”.

El portaveu de Junts, Josep Rius, creu que aquesta decisió estava “cuinada” abans de les eleccions del 23-J i els ha acusat d’amagar-la als seus electors. Aquesta decisió, segons la formació de Laura Borràs i Jordi Turull, posa molt en dubte l'”honestedat i la sinceritat” d’Esquerra per vestir un front comú a Madrid per tal de poder eventualment investir Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. “Està demanant fer un front comú a Madrid i per la porta del darrere, 48 hores després d’unes eleccions, decideixen fer pública aquesta decisió”, ha reblat en declaracions des del Parlament de Catalunya.

Així, Junts per Catalunya es mantindrà a la Diputació de Barcelona com a principal partit de l’oposició i, per tant, els hi correspon una vicepresidència, que és purament institucional, sense cartera i fora del govern. De fet, Esquerra i Junts només han pactat a la Diputació de Girona i avui s’ha fet públic que han arribat a un acord per governar plegats l’ACM, amb la presidència per al partit de Laura Borràs i Turull i la vicepresidència primera per als republicans.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, i el portaveu Josep Rius després de l’executiva del partit / ACN

Un “acord de claredat” per un front comú a Madrid

Tanmateix, la formació manté la proposta de formar un front comú a Madrid, però ha demanat a Esquerra que “vulgui treballar pel conjunt de l’independentisme i per fer possible la independència”. En aquest sentit, ha reclamat als republicans que fa falta un “acord de claredat” respecte a bastir un front comú a Madrid.