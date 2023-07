El PSOE es resigna a negociar amb Junts per aprofitar la soledat de Feijóo

La victòria pírrica del PP a les eleccions del 23-J ha permès al PSOE afrontar amb cert optimisme les negociacions per a una hipotètica investidura de Pedro Sánchez. L’escenari actual, on Junts té la clau de tot, està lluny de ser l’ideal per als socialistes i a Ferraz s’han resignat a haver de negociar amb Carles Puigdemont. L’únic consol del PSOE és que el líder del PP, Albert Núñez Feijóo, ha constat que els pactes amb Vox li passen factura i que està sol. Per tant, a Madrid encaren les converses amb Junts amb la disjuntiva entre govern de Sánchez i repetició electoral.

Pedro Sánchez no contempla unes noves eleccions i està convençut que trobarà la “forma de la governabilitat”, que segons s’ha filtrat a alguns mitjans implicaria una proposta per rebaixar la repressió judicial i evitar nous empresonaments. Al PSOE són conscients que la postura de Junts és complicada i fonts de Ferraz asseguren que buscaran alguna fórmula que permeti a Puigdemont justificar davant el seu electorat la investidura de Sánchez. Però el repte és majúscul, ja que Junts té pocs incentius per abandonar la seva intransigència, sobretot pensant en unes futures eleccions al Parlament.

Carles Puigdemont i Toni Comín durant una entrevista / Consell de la República

L’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, que ha recuperat protagonisme i ascendència durant la campanya electoral, ha reconegut que les negociacions amb Junts seran “més difícils” que amb altres partits, però és conscient que el PSOE no té més opcions. “S’ha de fer, això és la política”. La repetició de les eleccions deixa tothom davant d’un escenari molt incert. La sensació és que s’ha evitat la majoria de PP i Vox per la mínima i ningú s’atreveix a pronosticar una nova mobilització de l’esquerra per aturar l’extrema dreta. En una entrevista a la Sexta, Zapatero ha repetit el mateix que diu el PSOE: el referèndum d’autodeterminació que reclama Junts “no té cabuda a la Constitució” i considera que és una “discussió estèril”.

El PP, incapaç de bastir una alternativa a Sánchez

La situació del PP després de les eleccions també és complexa. Els resultats electorals, tot i ser bons, no són prou bons per poder bastir una alternativa a Pedro Sánchez. Els populars no en tenen prou amb Vox per arribar a la majoria absoluta i ara veuen com els pactes amb l’extrema dreta l’han deixat sol al Congrés. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va anunciar dilluns que obria una ronda de converses amb el PNB i Coalició Canària per intentar obtenir els escons que li falten, però tots dos partits li han tancat la porta als nassos.

Els barons del PP, tot i criticar la mala campanya de Feijóo, han tancat files amb el president del partit i aposten perquè es presenti a la investidura, encara que fracassi. No volen cometre el mateix error que Inés Arrimadas, que va guanyar les eleccions al Parlament del 2017 i no va intentar presentar-se a la investidura. El PP encara confia que el PSOE acabi abstenint-se si no aconsegueix els suports necessaris per investir Sánchez amb l’objectiu d’evitar una repetició electoral.