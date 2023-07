El PP frena la remuntada de Sánchez però es queda sense majoria amb Vox

Pedro Sánchez i el PSOE resisteixen i disputen la victòria al PP. Amb poc més del 98,6% escrutat, els populars treuen 136 diputats i superen amb claredat els socialistes (122), que malgrat tot han evitat els pitjors auguris i milloren els resultats del 2019. La lluita per la tercera posició també ha estat molt renyida i Vox (33) finalment ha superat Sumar (31) per només dos diputats. Amb aquests resultats, Sánchez tindria opcions de reeditar el govern de coalició, tot i que haurà de negociar la investidura amb un mínim de cinc partits.

Amb aquests resultats, la clau la tindrà Junts. El bloc PP-Vox, més UPN, tindria 170 escons assegurats, mentre que PSOE i Sumar –que es queden en 153 diputats– necessitarien a ERC (7), PNB (5), Bildu (6) i BNG (1) per arribar als 172 escons. Coalició Canària (1) ha dit que no formarà part d’un pacte amb Vox. En aquest context, els 7 diputats de Junts, que abans de les eleccions va exigir al PSOE les competències per a un referèndum a Catalunya, seran decisius per decantar la balança.

Segons les dades del Ministeri de l’Interior, el PP és la força més votada amb 7,95 milions de vots, per davant del PSOE, que en suma 7,66 milions. Vox obté 2,99 milions de vots i Sumar es queda en 2,97 milions. ERC, amb 460.000 vots, supera Junts amb escreix, que en treu 390.000, però ha perdut la meitat de vots respecte al 2019.

Resultats del 23-J a l’estat espanyol

Resultats del 23-J a Catalunya

A Catalunya, el PSC arrasa amb 19 diputats amb el 78% escrutat. Sumar (7), ERC (7) i Junts (7) empaten en segona en nombre de diputats, però la plataforma de Yolanda Díaz obté més vots.

Què deien els sondejos?

El sondeig de Sigma Dos per RTVE i la CCMA pronosticava una victòria clara del PP, a qui donava entre 145 i 150 diputats, mentre que el PSOE es quedava amb 113-118 escons. Sumar era tercera força amb 28-31 escons i Vox queia fins a 24-27. Amb aquestes dades, l’enquesta donava possibilitats a la dreta de treure majoria absoluta. Pel que fa als independentistes catalans, el sondeig augurava un empat a 9 entre ERC i Junts.

Segons l’enquesta de GAD3 per Telecinco, PP i Vox arribaven a la majoria absoluta fins i tot en la forquilla més baixa d’escons. Els populars obtindrien 147-153 diputats, mentre que l’extrema dreta n’aconseguiria 29-33. Junts sumarien entre 176 i 186 escons. El PSOE es quedaria amb 109-115 i Sumar 25-29. ERC (8), Junts (7), Bildu (6) i PNB (5) completarien la llista de partits amb grup propi.

Durant tota la campanya, l’únic sondeig que pronosticava una victòria del PSOE era un baròmetre llampec del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), que donava als socialistes el 32,2% dels vots, seguit de prop pel PP, que obtenia el 30,8%. La resta de sondejos atorgaven als populars el 34% dels vots i al PSOE al voltant del 28%.