El CIS insisteix en una victòria ajustada del PSOE el 23-J

El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) insisteix a donar la victòria al PSOE a les eleccions estatals del 23-J. Segons un sondeig llampec publicat aquest dilluns, els socialistes obtindrien el 32,2% dels vots, seguits de prop pel PP, que es quedaria amb el 30,8%. El CIS és l’única enquesta que no augura una clara victòria del PP. La resta de sondejos atorguen als populars més del 34% del vot, sis punt per sobre del PSOE. La batalla per la tercera posició la guanyaria Sumar (14,9%), que avantatjaria en més de tres punts a Vox (11,8%). D’aquesta manera, el bloc PSOE-Sumar tindria a tocar una segona legislatura a la Moncloa. Amb aquestes dades, l’esquerra sumaria el 47,1% dels vots, mentre que les dretes baixarien fins al 42,6%, 4,5 punts menys.

📌 Ya está disponible la encuesta Flash para las #elecciones23J en nuestra web:



🔴 PSOE: 32,2%

🔵 PP: 30,8%

⭕️ SUMAR: 14,9%

🟢 VOX: 11,8%

🟡 ERC: 2,1%



📊 Muestra: 8.798 entrevistas.

📅 Del 10 al 12 de julio.https://t.co/8ESdGO8Nur — Centro de Investigaciones Sociológicas (@CIS_Institucion) July 17, 2023

L’enquesta s’ha fet a gairebé 8.800 persones entre el 10 i el 12 de juliol, just després del cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo que ha capgirat la tendència dels últims sondejos. El sondeig manté la diferència entre els dos grans partits, que pugen 1,2 punts respecte al de fa uns dies. Sumar perd impuls i l’extrema dreta es manté. Pel que fa als partits independentistes, el CIS pronostica una certa recuperació d’ERC, que guanya quatre dècimes i puja fins al 2,1%, i de Junts, que també puja tres dècimes i se situaria en l’1,4% dels vots. La CUP es manté en el 0,6% i al País Basc s’albira un empat entre PNB i Bildu, que aconseguirien l’1,1% de les paperetes.

La remuntada de Sánchez

El president espanyol, Pedro Sánchez, s’aferra com pot a una possible remuntada. Encara que la majoria de les enquestes ho consideren gairebé impossible, el secretari general del PSOE està “convençut” que seran la “primera força” i assegura que estan “remuntant” a les enquestes. En una entrevista a RNE, Sánchez ha reconegut que haurà de mantenir bones relacions amb ERC i Bildu si vol repetir a la Moncloa, tot i que els manté fora de l’equació electoral. Els ciutadans han de ser conscients que tenen dues opcions de govern: un del PSOE amb el partit de Yolanda Díaz, o un de Feijóo amb Abascal”, ha dit.