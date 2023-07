La muntanya russa de les enquestes del 23-J: el ball de la majoria de PP-Vox

L’allau d’enquestes i trackings diaris dels mitjans per a les eleccions del 23-J manté amb l’ai al cor els analistes polítics i els assessors dels partits. La victòria del PP es dona per descomptada –fins i tot en les enquestes dels mitjans més pròxims a l’esquerra–, però la gran incògnita és si tindrà majoria absoluta amb Vox. La muntanya russa dels sondejos fa ballar la majoria absoluta de la dreta, que es pot acabar decidint per un detall que faci decantar un grapat d’escons cap a una banda o una altra. La mitjana de les últimes enquestes situa el PP com a primera força amb el 34% dels vots, seguit del PSOE (28%) i amb un empat tècnic entre Vox i Sumar, que es juguen la tercera posició amb una intenció de vot al voltant del 13%.

Tots els sondejos mostren un canvi de tendència a partir del debat entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Els dubtes del president socialista i la solvència farcida de mentides i mitges veritats del líder popular van frenar en sec la remuntada del PSOE, que en els dies anteriors havia aconseguit retallar distàncies amb el PP. Des de llavors, la suma de PP i Vox ha consolidat un avantatge d’entre sis i set punts respecte al bloc PSOE-Sumar, una diferència que ara mateix donaria a la dreta la majoria absoluta. La majoria d’analistes considera que, per sota d’aquest 6%-7%, la majoria absoluta és més complicada i el PSOE podria retenir la Moncloa si aconsegueix convèncer els partits independentistes i nacionalistes perquè el votin.

Evolució de la intenció de vot dels principals partits per al 23-J / Electomania

La volatilitat de les enquestes: el PP, entre 130 i 152 escons

Tot i coincidir a grans trets en el repartiment d’escons entre els blocs dreta-esquerra, les diferents enquestes dels mitjans ofereixen resultats força diferents respecte als resultats de cada partit. En el cas del PP, per exemple, les d’eldiario.es (134) o El País (136) són les que donen un resultat més baix als populars, mentre que les d’El Mundo (146), La Razón (151) i l’ABC (152) disparen les expectatives dels de Feijóo. La diferència d’escons entre uns sondejos i uns altres s’explica també pel transvasament de vots entre PP i Vox, ja que en tots els casos la suma dels dos partits es mou en una forquilla de 172-183 diputats i els deixa a tocar de la majoria absoluta, que al Congrés dels Diputats se situa en 176 escons. De mitjana, el PP es mou al voltant dels 143 escons –50 més que el 2019– i Vox en trauria 36.

#España 🇪🇸 – 40db (El País 14JL): PP 💧 y Vox 🥦 al borde de la mayoría absoluta.



El PSOE 🌹 pierde 4 escaños y el PP 💧 sube 5 (sus apoyos aumentan casi 1p desde la #encuesta de ayer).



↘️https://t.co/67T6O4A5S2 pic.twitter.com/s7HZ5TNFj3 — EM-electomania.es (@electo_mania) July 13, 2023

Al bloc de l’esquerra la situació és més alarmant, ja que el PSOE perd pistonada i Sumar aspira, com a màxim, a mantenir els resultats de les últimes eleccions estatals. De mitjana, els socialistes obtindrien 106 escons –14 menys que el 2019– i Sumar es quedaria amb 34, un menys. Al sondeig d’eldiario.es (105) i d’El País (110), els socialistes empitjoren molt els resultats dels comicis anteriors, mentre que Sumar es mouria entre els 33 i els 37 diputats, similars als 35 que va aconseguir Unides Podem. Els resultats no són gaire millors en els sondejos d’El Mundo, La Razón o l’ABC, que donen al PSOE entre 104 i 112 escons, mentre que la plataforma de Yolanda Díaz es mou entre els 25 i els 36 diputats.

L’únic sondeig que dona opcions de victòria al PSOE és el del CIS, que contradiu la resta d’enquestes i pronostica un triomf de l’esquerra, que obtindria un 46,5% i avantatjaria en més de cinc punts el bloc PP-Vox.