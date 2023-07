El PSC arrasa a Catalunya i queda per davant de la suma de l’independentisme

El PSC guanya Catalunya, amb un total de 19 diputats al Congrés, 7 més dels que va aconseguir en les últimes eleccions, al 82% de l’escrutini. D’aquesta manera, el partit s’ha endut la gran majoria del vot català i s’emporta la victòria per davant d’ERC i Junts sumats. Els dos principals partits de l’independentisme, a més, han empatat a 7 diputats amb Sumar. En concret, el PSC ha aconseguit més de la meitat dels escons que les segones forces, que han acabat amb 7 diputats cadascuna. Així doncs, el partit socialista ha aconseguit superar la suma del vot independentista, que ha acabat amb 14 escons, ja que la CUP ha quedat fora del Congrés dels Diputats.

L’escrutini català ha donat la victòria als socialistes aquest diumenge a la nit. Després d’aconseguir 12 escons en les últimes eleccions, el partit ha aconseguit arribar als 19 i supera així, el conjunt del vot independentista. Pel que fa a les demarcacions, els socialistes han guanyat a totes, menys a Girona, on ha empatat amb dos escons amb Junts. Barcelona, per altra banda, ha estat el territori on més escons han aconseguit els socialistes, amb un total de 13, seguit de Girona, Lleida i Tarragona, amb dos escons cadascuna.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, en un acte electoral a Tortosa / ACN

Els sondejos donaven la victòria a Batet

No era cap secret que el PSC podria haver estat la força guanyadora a Catalunya, ja que el sondeig de TV3 i altres mitjans apuntaven cap aquesta direcció. El que quedava una mica més en entredit era si el partit arribaria a superar el vot independentista. Tot i això, sembla que els socialistes han aconseguit sobreposar-se al vot independentista i han aconseguit endur-se la victòria a Catalunya. Meritxell Batet, candidata del partit, ja es mostrava convençuda amb els resultats només arribar a la seu aquesta tarda. “Tindrem un bon resultat”, augurava Batet, que ha acabat per tenir la raó.