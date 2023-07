Míriam Nogueras: “Que tinguem sort”

Els dirigents de Junts per Catalunya i la candidata del partit a les eleccions espanyoles del 23 de juliol, Míriam Nogueras, ja han arribat a l’Hotel Barceló Sants, a Barcelona; on el partit farà el seguiment de la nit electoral. La formació oferirà una primera valoració de la jornada electoral que, segons fonts del partit, se centrarà en l’elevada abstenció, que a les 18 hores havia caigut més d’11 punts respecte de les eleccions de novembre del 2017.

Nogueras ha arribat a un quart de vuit del vespre, acompanyada del seu marit Ferran. “Que tinguem sort”, ha assegurat als periodistes que l’esperaven a l’entrada de l’hotel minuts abans de fer-se públic el sondeig de TV3 i Catalunya Ràdio, que els hi atorga 9 diputats, un més dels que tenia i que serveix per empatar a diputats amb Esquerra Republicana, tot i que els d’Oriol Junqueras seguirien per sobre en percentatge de vot.

La trentena de periodistes a la sala habilitada pel partit per seguir la nit electoral esperen pacientment la primera compareixença que servirà, per fer una primera valoració sobre els sondeigs i sobre la xifra de l’abstenció a Catalunya, que han promogut alguns sectors independentistes. D’altra banda, no es preveu que es faci cap valoració dels resultats de l’enquesta. Els dirigents del partit que han arribat a l’hotel estan reunits en una sala esperant mentre la majoria de col·legis electorals ja han tancat les portes.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, arribant a l’Hotel Barceló Sants, acompanyada del seu nucli dur / Mireia Comas

Turull, dels primers en arribar

Els primers a arribar, poc abans de les set de la tarda, han estat el secretari general, Jordi Turull; el portaveu del partit, Josep Rius, i el fins ara portaveu al Senat, Josep Lluís Cleries. Després de Nogueras, ha arribat la presidenta del partit, Laura Borràs, que ho ha fet acompanya per gent del seu nucli dur com el diputat Francesc de Dalmases, l’exassessor Salvador Esteve i Rai López, entre d’altres.