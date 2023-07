La jornada electoral del 23-J, minut a minut

I per la mateixa raó de la data, hi ha hagut també una elevada sol·licitud d’excuses davant les juntes electorals per no haver de participar en les meses per poder marxar de vacances. Si es comptava amb un bitllet o una reserva pagada abans que es convoquessin les eleccions, les juntes donaven la dispensa. Però es temen que altres vocals i presidents de meses optaran per no presentar-se al col·legi, i per això han recordat que els primers electors que es presentin a votar podran ser reclutats si cal.