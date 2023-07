Càrrecs del PP veuen una conspiració per l’incident de l’AVE a València

Diversos dirigents del Partit Popular han aixecat una ombra de sospitat sobre les eleccions d’aquest 23 de juliol arran d’una avaria a la via ferroviària entre València i Madrid, ja que consideren que això pot dificultar el vot a molts madrilenys que han anat a passar aquest cap de setmana al País Valencià.

El servei ferroviari entre les dues ciutats s’ha suspès arran d’un incendi en un túnel del canal d’accés en alta velocitat a València, prop de l’estació central d’alta velocitat Joaquín Sorolla. La causa de la incidència, segons ha informat Adif, ha estat l’incendi en una arqueta al pou de bombes en un túnel a la sortida de la capital valenciana. L’actuació dels bombers ha fet acumular una gran quantitat d’aigua a la zona, que s’està extraient.

Mentres duren aquestes tasques, ja s’han suspès diverses sortides de trens AVE, AVLO i Ouigo, i alguns han quedat aturats o han hagut de tornar enrere; però Renfe i Adif han establert diversos serveis alternatius per carretera i amb tren passant per Alacant i Albacete. Tot i això, aquesta avaria ha rebut les crítiques de dirigents del partit popular com el senador Rafael Hernando, que ho ha aprofitat per titllar el govern espanyol de “negligent i incompetent”. “Després de l’escàndol de Correus, ara això”, ha afegit.

També s’hi ha apuntat l’alcaldessa de València, María José Catalá, i el candidat provincial Esteban González Pons, que han reclamat que el govern de Pedro Sánchez garanteixi el dret de vot als afectats proporcionant alguna alternativa. En el mateix sentit s’ha expressat el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i considera que la incidència “necessita” una resposta de l’executiu espanyol.

La ministra de Transports, Raquel Sánchez | EP

El Govern espanyol treballa en plans alternatius

De fet, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha assegurat que porten treballant des de primera hora en plans de transport alternatius i ha subratllat a través de Twitter que 2.000 dels 3.500 viatgers afectats per l’avaria d’Adif entre València i Madrid ja estan viatjant. “Tenim tots els mitjans activats per garantir la mobilitat”, ha assegurat.

Els afectats lamenten la poca informació

Tanmateix, els afectats per la incidència han lamentat la “manca d’informació” sobre els fets i s’han vist obligats a buscar alternatives per desplaçar-se fins als llocs de destinació. “No tens temps a reaccionar”, han lamentat, i s’han mostrat “molt emprenyats” amb la situació. Així mateix, també s’han vist perjudicats alguns turistes estrangers que havien de desplaçar-se a Madrid per agafar el vol de tornada als seus països d’origen.