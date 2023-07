La CUP perd els seus dos escons del Congrés: “No hem assolit els objectius”

La CUP no ha aconseguit representació al Congrés dels Diputats. El partit independentista ha perdut aquest diumenge els dos escons que tenia a Madrid. “No hem assolit els objectius”, ha lamentat Albert Botran, candidat de la CUP. En aquest sentit, ell mateix ha comparegut per comentar els resultats i ha volgut agrair la participació de la gent i, sobretot, dels qui els han votat. “Estem orgullosos de la feina feta”, ha continuat. El partit independentista s’ha quedat lluny dels resultats de les últimes eleccions, amb menys de 90.000 vots, han quedat fora de l’hemicicle.

El partit independentista ha quedat fora del congrés dels diputats, després de la seva entrada en les últimes eleccions del 2019. La formació, que ha centrat la campanya en la defensa d’un referèndum d’autodeterminació per Catalunya, ha assolit el 2,8% del vot, menys de la meitat que fa quatre anys, en els que van ser els primers comicis estatals amb participació dels anticapitalistes. Sembla, doncs, que l’estratègia de Mireia Vehí, candidata per Girona de la CUP, de presentar-se per la demacració de Girona i no la de Barcelona podria haver fet diluir la força del partit, que ha acabat per perdre els dos escons que fa al voltant de quatre anys van guanyar.

Albert Botran, en un moment de l’entrevista a la seu de la CUP/Jordi Play

“Ningú marxa cap a casa”

El candidat de la CUP, irònicament, ha fet una crida a acudir a les urnes aquest diumenge perquè “una situació amb menys pes de les esquerres i de l’independentisme a les institucions no genera escenaris més favorables per res”. “Encara que sigui amb escepticisme cal votar per opcions que planten cara”, insistia el número 1 per Barcelona, tot repetint l’eslògan de la campanya cupaire Plantem cara. Botran ha enviat un missatge d’optimisme per les “bones sensacions” amb les que han tancat la campanya, però, finalment, la seva formació no tindrà veu a Madrid. No obstant això, Botran ha volgut enviar un missatge d’esperança als seus votants: “Aquí no acaba res i ningú marxa cap a casa”, ha conclòs.