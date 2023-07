El PSC guanyaria a Catalunya i ERC i Junts empatarien, segons TV3

El PSC guanyaria les eleccions del 23-J a Catalunya i trauria 13 diputats, un més que fa quatre anys, segons el sondeig de Sigma Dos per RTVE i la CCMA. En la segona posició hi hauria un empat entre ERC i Junts a 9 diputats, mentre que el PP recuperaria molt terreny i obtindria 8-9 escons. Sumar seria cinquena força amb 6 diputats, mentre que Vox (1-2) i la CUP (1) tancarien la llista de partits amb representació. El PDeCAT quedaria fora, segons les primeres enquestes.



2023 2019 PSC 13 12 ERC 9 13 Junts 9 8 PP 8-9 2 Sumar 6 7 Vox 1-2 2 CUP 1 2

Els resultats del sondeig de TV3 no tenen res a veure amb l’últim baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), que donava una victòria claríssima al PSC amb 16-18 escons, seguit d’ERC (8-10) i Junts (7-9). El PP seria la quarta força (6-8) i Sumar (2-4) s’enfonsava.

El PP, molt a prop de la majoria absoluta amb Vox

Al conjunt de l’estat espanyol, el PP s’imposaria amb claredat i aconseguiria entre 145 i 150 diputats, mentre que Vox es mouria en una forquilla d’entre 24 i 27 escons. En total, la dreta sumaria entre 169 i 177 diputats, per la qual cosa podria obtenir la majoria absoluta, que al Congrés dels Diputats se situa en 176 escons. Per la seva banda, el PSOE milloraria lleugerament els resultats que preveien les enquestes i obtindria entre 113 i 118 diputats. Sumar no aconseguiria mantenir els resultats d’Unides Podem i baixaria fins als 28-31 diputats, però seria tercera força.