La CUP pierde sus dos escaños del Congreso: «No hemos logrado los objetivos»

La CUP no ha conseguido representación al Congreso de los Diputados. El partido independentista ha perdido este domingo los dos escaños que tenía a Madrid. «No hemos logrado los objetivos», ha lamentado Albert Botran, candidato de la CUP. En este sentido, él mismo ha comparecido para comentar los resultados y ha querido agradecer la participación de la gente y, sobre todo, de quienes los han votado. «Estamos orgullosos del trabajo hecho», ha continuado. El partido independentista se ha quedado lejos de los resultados de las últimas elecciones, con menos de 90.000 votos, han quedado fuera del hemiciclo.







El partido independentista ha quedado fuera del congreso de los diputados, después de su entrada en las últimas elecciones del 2019. La formación, que ha centrado la campaña en la defensa de un referéndum de autodeterminación por Cataluña, ha logrado el 2,8% del voto, menos de la mitad que hace cuatro años, en los que fueron los primeros comicios estatales con participación de los anticapitalistas. Parece, pues, que la estrategia de Mireia Vehí, candidata por Girona de la CUP, de presentarse por la demacración de Girona y no la de Barcelona podría haber hecho diluir la fuerza del partido, que ha acabado para perder los dos escaños que hace alrededor de cuatro años ganaron.

Albert Botran, en un momento de la entrevista a la sede de la CUP/Jordi Play

«Nadie marcha hacia casa»