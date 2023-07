Montañola admite «una derrota sin paliativos» al quedar el PDeCAT fuera del Congreso

El candidato de Espacio CiU-PDeCAT en el Congreso, Roger Montañola, ha admitido «una derrota sin paliativos» de su candidatura en las elecciones de este domingo, en las cuales no ha conseguido representación parlamentaria y con el 80% escrutado reúne el 0,8% de los votos. «No es que nos haya ido mal, nos ha ido muy mal«, ha dicho al comparecer al Hotel Sallos Pedro IV, donde la formación heredera de CDC celebraba su noche electoral. El partido de Montañola no ha conseguido entrar en el Congreso de los Diputados, una situación que ha llevado el candidato a salir a admitir la derrota.







Montañola ha subrayado el presupuesto de su campaña ha estado de 16.000 euros y ha agradecido a quienes confiaron en él: «Asumo toda la carga sin complejos de un resultado electoral muy lejos de las expectativas que teníamos». Así, se ha intentado disculpar con su electorado y ha admitido que la situación no ha ayudado. En concreto, el partido ha conseguido al alrededor de los 27.300 votos, el que equivale a menos del 1%, concretamente un 0,88%, con el 82% del escrutinio.

Roger Montañola, candidato del PDeCAT – Espacio CiU, saludando a Genís Boadella, número 2, en el hotel Sallés Pedro IV / ACN

«Que todo el mundo vote el que quiera»

Irónicamente, el candidato ha ejercido su voto por la mañana en Premià de Dalt, desde dónde ha pedido la participación de todo el mundo, puesto que «se tiene que cuidar la democracia». Además, el número uno ha vaticinado que «el cambio de época es muy claro» y que este domingo «será un gran día para Espai CiU». Montañola ha sacado pecho de su campaña electoral, sobre todo «por los pocos recursos» de que disponían, y también ha lamentado que en los últimos años «sean normales» los discursos de odio. «Que todo el mundo vote el que quiera, es la gracia, aquí contrastamos ideas y no odiamos», ha remachado. «Pido a los ciudadanos que estimen la democracia, porque no siempre ha sido garantizada», ha añadido. El ex de Unión ha llegado a votar al antiguo Ayuntamiento de Premià de Dalt con su familia.