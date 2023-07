Montañola critica a Mas por renegar del PDeCAT y tomar partido por Junts

El candidato del PDeCAT-Espai CiU a las elecciones del 23-J, Roger Montañola, ha cargado contra Artur Mas por renegar de su partido, del cual todavía es militante, y lanzarse a pedir abiertamente el voto por Junts. En una intervención en el Fòrum Europa, ha acusado Mas de “querer hacer política como la CUP”, pero ha asegurado que la presencia del expresidente de la Generalitat en un acto de Junts no les afecta “negativamente” porque su espacio político necesita “recetas nuevas”. Mas ya protagonizó otra polémica a finales de junio, cuando pidió al PDeCAT que no se presentara a las elecciones por no “dividir” el voto postconvergente.

El exdiputado de Unió ha afirmado que “respeta” la decisión del expresidente y apuesta por dar por finalizada la “época de ir a pedir permiso a nadie» para reivindicar el legado de CiU, ya que no haber recibido el apoyo ni de Mas ni de Jordi Pujol. «Creemos que ha llegado el momento de hacer un cambio de época, de chip y de cambio de generación», ha anunciado. Montañola considera que Cataluña «hace tiempo que está enfadada, frustrada y todo el mundo odia a todo el mundo». Al acto del Hotel Palace sí que han asistido los exconsejeros Germà Gordó y Santi Vila y los exdirigents del PDeCAT David Bonvehí y Marta Pascal.

Roger Montañola, jefe de filas de Espacio CiU por la demarcación de Barcelona/Mireia Comas

Montañola también ha criticado con dureza a la cabeza de lista del PSC, Meritxell Batet, a quien acusa de mentir cuando dice que la prioridad de los socialistas para la próxima legislatura es reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas. «El PSOE ha estado gobernando estos años, ¿dónde está el nuevo sistema de financiación de Cataluña?» El candidato del PDeCAT ha cargado contra Batet por hacer la propuesta solo porque hay campaña electoral. «Aquí dicen esto y en Salamanca dirán otra cosa. Lo dijo de aquella manera, y que no se note mucho», ha insistido. «Han tenido la oportunidad de hacerlo los últimos años y no lo han hecho».