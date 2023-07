Montañola critica Mas per renegar del PDeCAT i prendre partit per Junts

El candidat del PDeCAT-Espai CiU a les eleccions del 23-J, Roger Montañola, ha carregat contra Artur Mas per renegar del seu partit, del qual encara és militant, i llançar-se a demanar obertament el vot per Junts. En una intervenció al Fòrum Europa, ha acusat Mas de “voler fer política com la CUP”, però ha assegurat que la presència de l’expresident de la Generalitat en un acte de Junts no els afecta “negativament” perquè el seu espai polític necessita “receptes noves”. Mas ja va protagonitzar una altra polèmica a finals de juny, quan va demanar al PDeCAT que no es presentés a les eleccions per no “dividir” el vot postconvergent.

L’exdiputat d’Unió ha afirmat que “respecta” la decisió de l’expresident i aposta per donar per acabada “l’època d’anar a demanar permís a ningú” per reivindicar el llegat de CiU tot i no haver rebut el suport ni de Mas ni de Jordi Pujol. “Creiem que ha arribat el moment de fer un canvi d’època, de xip i de canvi de generació”, ha anunciat. Montañola considera que Catalunya “fa temps que està enfadada, frustrada i tothom odia tothom”. A l’acte de l’Hotel Palace sí que hi han assistit els exconsellers Germà Gordó i Santi Vila i els exdirigents del PDeCAT, David Bonvehí i Marta Pascal.

Roger Montañola, cap de files d’Espai CiU per la demarcació de Barcelona/Mireia Comas

Montañola també ha criticat amb duresa la cap de llista del PSC, Meritxell Batet, a qui acusa de mentir quan diu que la prioritat dels socialistes per a la pròxima legislatura és reformar el sistema de finançament de les comunitats autònomes. “El PSOE ha estat governant aquests anys, on és el nou sistema de finançament de Catalunya?” El candidat del PDeCAT ha carregat contra Batet per fer la proposta només perquè hi ha campanya electoral. “Aquí diuen això i a Salamanca diran una altra cosa. Ho va dir d’aquella manera, i que no es noti gaire”, ha insistit. “Han tingut l’oportunitat de fer-ho els darrers anys i no ho han fet”.