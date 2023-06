Roger Montañola: «Junts quiere hacer política adolescente, nosotros adulta»

Roger Montañola (Barcelona, 1986) fue designado la semana pasada cabeza de lista del PDeCAT para las elecciones en el Congreso del 23 de julio. Exdirigent de UDC y de CiU, exdiputado del Parlamento y exregidor de Premià de Mar, es candidato del PDeCAT como independiente. Y se ha estrenado con una topada con el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que fue el primer presidente del partido que ahora Montañola representará a las urnas y que ha dicho en una entrevista a Radio Estel que considera que el PDeCAT no se tendría que presentar al 23-J por separado de Junts.

A pesar de que Mas también reprocha a Junts la falta de voluntad para llegar a un acuerdo, ha sido al PDeCAT dónde ha tenido más efecto el comentario, que se ha replicado con un video en que se juega con un fragmento de la comedia romántica Love Actually con subtítulos en catalán adaptados al caso. «Creemos que ha sido una buena fórmula de transmisión. A la vista de los resultados y el eco que ha tenido, ha estado bien hacerlo así», argumenta en El Mundo. En esta entrevista también aborda los motivos por los cuales no se ha pactado con Juntos, formación de la cual habla con dureza, y por qué cree que es importante presentarse a estas elecciones españolas.

Como interpreta la contundencia con que Artur Mas ha dicho que el PDeCAT no se tendría que haber presentado a las elecciones?

No conozco bastante Artur Mas para entender la intensidad de esta crítica, que respeto, pero que no compartimos. Nosotros tenemos unos principios y una manera de hacer política que dista mucho de cualquier otra formación. Mientras haya catalanes que consideren necesario que haya un partido, un espacio político plural que englobe personas independentistas y no independentistas y que, sobre todo, sea un espacio político adulto, empático y con capacidad de trabajar de forma seria a Madrid nos tenemos que presentar, solo faltaría. Si no, la política qué es, si no es intentar defender tus ideas? Por lo tanto, desconozco los elementos que llevan a esto el presidente Mas y no hay que hacer más incidencia. En cualquier caso, lo respetamos muchísimo y esperamos que con el tiempo vea que esta opción es la correcta.

Cruz que la ciudadanía entiende por qué ustedes y Junts se presentan por separado?

La discrepancia es total y absoluta. La manera de entender la política de Juntos es diametralmente opuesta a la mía. El que defiende Juntos está muy lejos del que yo defiendo. El que estamos planteando nosotros es que somos un partido de obediencia catalana, catalanista y que hace política de adultos. La gran diferencia con Juntos es la forma de afrontar la política. Ellos quieren hacer política adolescente. Parecen anclados con unas juventudes políticas. En cambio, nosotros hacemos política por adultos. Ya sabemos que esto tiene menos tirada.

Hay gente que va a las listas de Junts que hace prácticamente un año estaba al PDeCAT…

Tienen una jefa de lista que es partidaria de hacer política activista y de ir a Madrid a hacer el show.

Li habría gustado que se hubiera presentado el ex consejero Jaume Giró en vez de Míriam Nogueras?

Lleno bien de Cataluña, me habría gustado que se hubiera presentado un perfil moderado como el de Jaume Giró. Juntos está claro el que ha decidido. Prefiere seguir con el activismo parlamentario.

Entre las fuerzas independentistas y catalanistas está habiendo un debate sobre que se tiene que ir a hacer a Madrid. Cuál es su posición?

A Madrid, se tiene que ir a trabajar y no a hacer el show. Para hacer el show no hay que ser diputado. Todo el mundo puede coger un megáfono, ir a la puerta del Congreso y gritar desde allá. Si vayamos al Congreso, se tiene que ir a hacer política con las condiciones establecidas que hay hoy en día. Hay que ir a trabajar por los intereses de Cataluña y, en nuestro caso, como partido de obediencia catalana. Con la prioridad de barrer hacia Cataluña todo aquello que podamos.

Que quiere decir hacer el show?

Quiere decir que, cuando vas a hacer política, estás buscando más el impacto y el video en Twitter que hacer el que tiene que hacer un diputado. Un diputado tiene que proponer enmiendas, transaccionar, tener iniciativa legislativa y recibir todos aquellos actores políticos sociales y económicos que lo necesiten. Esto ha sido el trabajo histórico que han hecho muy bien Ferran Bel, Genís Boadella, Sergi Miquel, la Concepción… Esto es la herencia de los grandes líderes políticos de Convergència y Unió que han pasado por Madrid, empezando por Miquel Roca y Xavier Trias, y con Duran y Lleida.

Apuesta por una línea continuista de Ferran Bel…

Exacto.

En caso de que salga un gobierno de PP y Vox, cree que se tendría que seguir esta línea?

Si una persona sale elegida diputada su trabajo es trabajar. Que haya un gobierno de PP y Vox no es excusa por no impulsar iniciativas, aunque quizás no salgan adelante. Hay que intentar transaccionar aunque no se pueda. El trabajo del diputado es esta. El problema es que en los últimos años hemos confundido cuál es el trabajo del político, que es defender los intereses de los catalanes en el Congreso de los Diputados ante el gobierno que haya. ¿Si gana el PP y Vox tenemos que estar 4 años parados? ¿Sacar cuatro carteles e ir cobrando? Si la gente me paga con sus impuestos yo trabajaré.

Míriam Nogueras y Gabriel Rufián son un ejemplo del que mencionaba de hacer el show?

Absolutamente.

Por qué?

Precisamente porque su trabajo ha estado muy basado a hablar para la parroquia de aquí. A generar un espacio de cierta indignación. De darse la razón y hacerse la víctima en una situación que podemos compartir las causas. Esta no es el trabajo de un diputado a Madrid. En el caso de Gabriel Rufián, que siempre ha estado más expresivo en esto, le tengo que reconocer que, más allá de esto, también ha hecho política en la hora de negociar, a pesar de que yo no la comparta.

Usted no es independentista…

Yo represento una lista en la cual hay gente que es independentista y hay que no. Esto indica el que es esta lista. Es devolver a un partido catalanista, que defienda los intereses de Cataluña y que sea capaz de aglutinar personas que no sean independentistas. Nosotros en estas elecciones no vayamos a Madrid a hacer la independencia. Vamos a trabajar por los intereses de Cataluña y de los catalanes.

Sobre el conflicto entre el Estado y Cataluña, ustedes que defienden? Un referéndum?

Defendemos el realismo. Yo no soy militante del PDeCAT, pero sí que históricamente ha defendido un referéndum. Yo no he participado de estas decisiones, pero mi opinión hoy en día es que cualquier catalán sabe que no habrá un referéndum en los próximos años. Cualquier catalán sabe que el Proceso, tal como se entiende, ya se ha acabado. Somos en el año 2023, no en el 2017. Me parecería un insulto a la inteligencia plantear una candidatura a Madrid en términos del año 2017. Cataluña ha sufrido mucho y ha perdido mucho de prestigio en los últimos años. La independencia no es el tema de debate en estas elecciones. Por mucho que se quiera imponer en la mentalidad colectiva, me da la impresión que en el día a día de la calle, con una inflación que sigue creciendo, incertidumbres económicas importantes y con una situación económica de las empresas catalanas con una presión fiscal desbocada… Me parece que hay otras prioridades más relevantes.

Pero el conflicto sigue existiendo…

El conflicto sigue existiendo y la solución no está. La solución no saldrá en estas elecciones. Al que aspiro es que los partidos de la derecha española no hagan del anticatalanismo su bandera, a pesar de que creo que pasará, puesto que los da votos. Por eso, Cataluña se tiene que reagrupar y no solo alrededor del independentismo, sino del catalanismo político, que engloba muchísima más gente del que el independentismo.

No cree que se pueda continuar con la tabla de diálogo en caso de que haya un gobierno del PSOE y Podemos?

Defiendo que haya una tabla de diálogo. Cualquier forma de diálogo y de negociación es la obligación de los políticos. Es decir, buscar soluciones en problemas complejos. Los resultados los veremos. El problema de Cataluña es que se han querido generar unas expectativas durante los últimos años completamente irreales. El primero que tenemos que hacer es hablar a la gente no como adolescentes, sino como adultos. Cualquiera persona adulta, independientemente de qué sea su meta nacional, tiene que ser consciente del momento en el cual somos. Estamos en un momento de puesto-Proceso y tenemos que trabajar por los intereses de la economía catalana y del conjunto de los catalanes.

La solución también pasa por el retorno de Carles Puigdemont?

Creo que sería una cosa buena para el país. No solo para los independentistas. Cataluña tiene que volver a una situación de normalidad, de concordia, en la cual no haya elementos que generen que la política no se pueda hacer de la forma más normal y natural. Evidentemente, desearía que pudiera volver para empezar un nuevo tiempo. Yo fui muy favorable a los indultos, porque creo que rebajaban la tensión. A mí no me encontrarán donde se suba la tensión.

Se podría abordar durante esta legislatura esta cuestión, en caso de que sus votos dependan de una posible investidura?

Nosotros haremos el posible porque se pueda restablecer una situación buena para Cataluña. Esto también implica la cuestión que has mencionado. Todo aquello que sea destensar, dialogar, sumar por los intereses de los catalanes, nos encontrarán. No para ir contra España, sino para defender Cataluña.

Que pedirán a cambio de una posible investidura de Pedro Sánchez? Se tiene que aumentar el precio, tal como ha dicho Gabriel Rufián?

No ha definido en que aumentan el precio. Se tiene que negociar y negociar fuerte para que los intereses de los catalanes salgan reforzados. Gratuitamente, no se le dará nada a nadie. Yo pediría, de entrada, rebajas impositivas. Hay un elemento que a mí me preocupa mucho que es que el Estado y la administración tiene que crecer y cada vez ser más grande. El peso del hecho público en el PIB es demasiado elevado y el PSOE no está en estas tesis. Nosotros somos defensores de la moderación fiscal. De un estado eficaz y eficiente. Los recursos, en un estado del bienestar moderno como es el nuestro, también tienen que garantizar que la iniciativa empresarial no tengan 38.000 barreras para constituir sus empresas. Para que los autónomos no tengan que pagar cuotas innumerables a cada final de mes, cobren, o dejen de cobrar. Todos estos elementos son en los que nos tenemos que focalizar. Cataluña siempre ha sido un referente para ser una tierra de comerciantes, de emprendedores, de empresarios… Desgraciadamente, ya no se nos reconoce por eso y tenemos que volver aquí. Si a alguien le gusta que Madrid sea líder en cuanto al movimiento de la economía, nuestra candidatura no irá hacia aquí.

Pero ustedes optarían para incrementar el precio de la investidura de hace cuatro años?

Depende del contexto y del que nos encontramos. Hoy en día no sabemos el resultado ni el que pasará. Nuestra prioridad son los intereses de la ciudadanía. Por eso nos presentamos y no para celebrar milagros. Ya le digo ahora que nuestra candidatura no irá en función de si Pedro Sánchez hará un referéndum. Esto me parece una propuesta irreal.

Descarta investir Núñez Feijóo?

Núñez Feijóo tiene un aliado muy claro, que es Vox. Lo están demostrando con los pactos que hacen. También lo demuestran en clave catalana. Cuando el movimiento del PP es intentar centrar y captar una parte de Ciudadanos con un discurso abanderado contra la lengua, aquí no nos podemos sentir cómodas. En términos económicos, también nos tendrá que enseñar su modelo, porque todavía no lo he visto.

Que le pareció el frente soberanista/democrático que propuso el presidente Aragonés? El secretario adjunto del PDeCAT, Marc Solsona, y el diputado Genís Boadella se reunieron con el presidente para tratar la cuestión…

Siempre estoy a favor de reunirnos y hablar con todo el mundo. Dicho esto, esto no pasará. Si volvemos al que decía de la política adolescente y la adulta, en la política adolescente se puede querer engañar con la idea que esto pasará. Nosotros nos presentamos con una candidatura nueva y amplia.

¿Y a través de unas líneas programáticas? Es el que propuso a presidente de ERC, Oriol Junqueras…

Mucho me hace la sensación que no somos en este punto ahora mismo…

Ustedes se presentan a estas elecciones españolas del 23 de julio bajo el paraguas de Espacio CiU. Qué es exactamente? Qué partidos lo engloban?

Nos llamamos así porque Convergencia y Unió fue la mejor propuesta política que ha tenido Cataluña desde la restauración democrática. Fue capaz de aglutinar votos de personas profundamente diferentes unidas por la defensa de los intereses de Cataluña. Entendían que CiU era quien defendía mejor los intereses del país y quien mejor gestionaba los gobiernos. Sobre esta idea, que se perdió con el inicio del Proceso, nosotros intentamos recuperar una idea que englobe todo el mundo y que nadie se sienta excluido.

Lo PDeCAT es el partido que suma y lidera todo esto, pero también hay otras opciones políticas minoritarias que también se suman. El que nos interesa es sumar ciudadanos. Todos aquellos que nos dicen que ahora estamos haciendo el ridículo y que piden un partido centrado y moderado, que se refleje con la tarea del Lehendakari Urkullu o del presidente del PNB, Andoni Ortúzar, o del señor Aitor Esteban en el Congreso.

No es un conglomerado de partidos?

CIU fue un conglomerado de centenares de ideas y perfiles diferentes. En un mismo partido había gente que venía del Partido Popular, hasta personas como Josep Rull o Antoni Castellà. A la misma mesa había Duran y Lleida y Antoni Fernàndez Teixidó. Aquello fue un éxito. Saben las dificultades del momento, ¿por qué no aspirar a aglutinar personas y perfiles diferentes bajo la base de personas que estimen Cataluña y de obediencia estrictamente catalana?

El futuro tendría que pasar por estas siglas y los otros partidos tendrían que disolverse?

Soy lo primero que soy independiente en esta candidatura. Me limito a liderarla y no pretendo dar lecciones sobre qué tiene que ser la estructura.

Cruz que puede conseguir el votante del PP, PSC y Juntos?

La gracia que tenemos es que, como que no ponemos tantos hashtags, podemos coger todo tipo de votantes que se estimen Cataluña y que entiendan que la mejor opción a Madrid es un partido de obediencia catalana y que mire por los intereses de Cataluña. Hace demasiados años que nos creemos que la política se hace solo desde el activismo.

Se siente pujolista?

Sí. Siempre he defendido el legado del presidente Pujol.

Que los diría a las entidades que están fomentando el abstencionismo?

Que hagan el que quieran. No me pondré. El principal problema de este país es que la confusión entre partidos y entidades es tan grande… Todo el mundo las pretende gobernar desde dentro y no es nuestro caso. Nos dirigimos a la ciudadanía. Los que se preguntan por qué estas entidades piden esto, se tendrían que preguntar las razones… Es porque los partidos los prometieron el cielo y no los han dado ni un caramelo.

Como se puede luchar contra el aumento del abstencionismo que ha habido en estas elecciones municipales?

Haciendo política adulta y hablante a la gente como personas adultas.

Lo PDeCAT fue parte de la lista de Xavier Trias. No lo viví positivamente porque la expectativa era otra. En cualquier caso, este ha sido el equilibrio de fuerzas y el único que nos queda es que el gobierno de Barcelona, que no es el que querríamos, lo haga el mejor posible.

No es un retorno a la política de bloques?

Tiene un punto de esto porque estamos en campaña electoral. La irresponsabilidad de la mayoría de los partidos políticos de este país es vivir en los bloques, que dan confortabilidad y votos. Es el que mujer las trincheras. Yo no soy en ninguna trinchera. Por eso, es más fácil disparar contra mí. Yo he venido a decir el que pienso. Estoy muy agradecido al PDeCAT y a todo el conglomerado de actores que forman parte de esta candidatura. Yo trabajo al sector privado y hacía 8 años que ya no estaba a la política. Como que no le debo nada a nadie, diré el que crea. La política de bloques es aquella política que renuncia a hacer política. Son aquellos que se sienten más cómodos haciendo tuits y proclamas, en vez de negociar. La política es más seria que esto.

Trias ha intentado romper la política de bloques y no se ha salido…

Estamos en un escenario electoral y todo el mundo le gusta plantear las cosas, no a favor del bien común, sino por el que más los interesa a los partidos. Y así los va.

¿El escenario de las elecciones municipales en cuanto al espacio convergente, no consolida Juntos? Gran parte de las personalidades del PDeCAT han acabado dando el paso a Juntos…

La política municipal es otro escenario. Hay muchos regidores que han ido en estas candidaturas que, por razón de estimar en su pueblo, han centrado el voto en una candidatura.

¿Qué opina del que ha pasado a Ripoll?

Pues que tendríamos que hacer una reflexión. ¿No hay ningún problema con el salafismo? ¿De verdad? Yo creo que sí. Podemos discutir la dimensión o el remedio. La realidad es que hay un problema y que el buenismo imperando en nuestro país durante los últimos años hace más fácil poner un cartel de decir ‘ultraderecha’. Esta señora [Sílvia Orriols] ha ganado y es la alcaldesa.

¿Cruz que es de ultraderecha?

Su discurso es muy simplista e infantil, pero las causas que denuncia son problemas reales de la sociedad. No es el mismo el problema que tenemos aquí que en otras sociedades europeas, pero se tiene que afrontar. En Cataluña hay mezquitas salafistas, que predican mensajes medievales y un insulto al 50% de la población como son las mujeres. No se tiene que afrontar con gritos, sino con inteligencia.

¿Es partidario de hacer un cordón sanitario en estos casos?

No.

¿Por qué?

Porque, ¿quién soy yo para determinar quién es demócrata? ¿Quién soy yo para determinar que alguien tiene derecho a la participación política? El que tienen que hacer es preocuparnos de por qué lo han votado, para intentar que no la voten.