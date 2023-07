Montañola admet “una derrota sense pal·liatius” en quedar el PDeCat fora del Congrés

El candidat d’Espai CiU-PDeCAT al Congrés, Roger Montañola, ha admès “una derrota sense pal·liatius” de la seva candidatura en les eleccions d’aquest diumenge, en les quals no ha aconseguit representació parlamentària i amb el 80% escrutat reuneix el 0,8% dels vots. “No és que ens hagi anat malament, ens ha anat molt malament“, ha dit en comparèixer a l’Hotel Surt-los Pere IV, on la formació hereva de CDC celebrava la seva nit electoral. El partit de Montañola no ha aconseguit entrar al Congrés dels Diputats, una situació que ha portat el candidat a sortir a admetre la derrota.

Montañola ha subratllat el pressupost de la seva campanya ha estat de 16.000 euros i ha agraït als qui van confiar en ell: “Assumeixo tota la càrrega sense complexos d’un resultat electoral molt lluny de les expectatives que teníem”. Així, s’ha intentat disculpar amb el seu electorat i ha admès que la situació no ha ajudat. En concret, el partit ha aconseguit al voltant dels 27.300 vots, el que equival a menys de l’1%, concretament un 0,88%, amb el 82% de l’escrutini.

Roger Montañola, candidat del PDeCAT – Espai CiU, saludant a Genís Boadella, número 2, a l’hotel Sallés Pere IV / ACN

“Que tothom voti el que vulgui”

Irònicament, el candidat ha exercit el seu vot al matí a Premià de Dalt, des d’on ha demanat la participació de tothom, ja que “s’ha de cuidar la democràcia”. A més, el número u ha vaticinat que “el canvi d’època és molt clar” i que aquest diumenge “serà un gran dia per Espai CiU”. Montañola ha tret pit de la seva campanya electoral, sobretot “pels pocs recursos” de què disposaven, i també ha lamentat que en els darrers anys “siguin normals” els discursos d’odi. “Que tothom voti el que vulgui, és la gràcia, aquí contrastem idees i no odiem”, ha reblat. “Demano als ciutadans que estimin la democràcia, perquè no sempre ha estat garantida”, ha afegit. L’ex d’Unió ha arribat a votar a l’antic Ajuntament de Premià de Dalt amb la seva família.