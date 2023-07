Junts es compromet a fer front al PP

Junts per Catalunya ha valorat el sondeig de TV3 i Catalunya Ràdio en una primera compareixença en aquesta nit electoral del 23-J i ha demanat “prudència” alhora, davant la possibilitat d’un govern de PP amb Vox, ha advertit que faran front a la dreta i l’extrema dreta per defensar els interessos de Catalunya, mentre continua l’escrutini, a Catalunya i al conjunt de l’estat.

Els encarregats en fer aquesta primera valoració des de l’Hotel Barceló Sants han estat el portaveu del partit, Josep Rius, i el fins ara portaveu al Senat, Josep Lluís Cleries. Aquest últim ha destacat que si es confirma la victòria del PP, “caldrà plantar cara a aquesta a un govern de dreta o d’extrema esquerra”. En aquest sentit, ha insistit que “Junts per Catalunya, com sempre ha fet, posarà la nostra força per fer front la dreta i l’extrema dreta per defensar els interessos econòmics, socials i nacionals dels catalans”. “Així com la nostra llengua, cultura i identitat nacional”, ha remarcat.

Rius, per la seva banda, ha lamentat que aquestes eleccions s’hagin celebrat en unes dates “poc habituals” i ha criticat que s’han fet en unes condicions “adverses” motivades pel “partidisme” del líder del PSOE, Pedro Sánchez. D’altra banda, ha volgut tenir un agraïment a totes les persones, entre apoderats, interventors i militància; que han fet possible aquesta campanya i que el partit pogués presentar davant tots els ciutadans la seva proposta política.

La singularitat catalana

Junts per Catalunya també ha destacat “singularitat” catalana en aquestes eleccions perquè si es confirmen els sondeigs es veu, de nou, “un resultat diferent a Catalunya en comparació a l’Estat espanyol”. Tanmateix, Josep Rius ha demanat “molta prudència amb els sondejos electorals i esperem el recompte de vots” i ha fet referència al vot per correu, que a Catalunya l’han exercit unes 260.000 persones.

Josep Lluís Cleries, amb Josep Rius, durant la nit electoral a l’Hotel Barceló Sants / Mireia Comas

Dard al PDeCAT

Josep Rius ha enviat un dard al PDeCAT durant aquesta primera compareixença i ha recordat que aquestes eleccions generals “les hem hagut de fer amb una mà lligada a l’esquena” perquè la candidatura liderada per Roger Montañola s’ha quedat amb els drets electorals. Malgrat això, el dirigent de Junts ha remarcat que han fet una campanya amb “tota la convicció i tota determinació”.