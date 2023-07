ERC enceta la nit electoral a l’espera del cost de l’abstenció

ERC repeteix seu electoral. El Parc de l’Estació del Nord de Barcelona s’ha habilitat com a quarter general de la formació a l’espera de l’escrutini d’aquestes eleccions del 23 de juliol. Amb una gran pantalla amb l’especial informatiu de TV3 en emissió, i un escenari amb les fotografies del tiquet electoral per la demarcació de les comarques de Barcelona, Gabriel Rufián i Teresa Jordà. Els primers a arribar a la seu han estat la portaveu nacional d’ERC, Marta Vilalta, el president del partit, Oriol Junqueras i a dos quarts de vuit ha arribat el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Els republicans esperen que arribin els primers resultats per començar a preparar les seves intervencions. De fet, és tradicional que no comentin enquestes. Ara bé, si una dada els escamava era la participació a Catalunya, que a les 6 de la tarda, havia baixat un 11% respecte als comicis de l’any 2019. Una xifra que inquieta a tots els partits independentistes i, més després d’algunes filtracions de les enquestes a peu d’urna, encomanades per les televisions autonòmiques de tot l’Estat espanyol, la FORTA, que apuntaven a un empat entre Junts i ERC a nou escons. Tot i que l’enquesta de GAD3, d’Ignacio Michavila, la dreta extrema espanyolista arrasava. A més, l’escrutini serà d’orfebreria per la gran quantitat de vot per correu.

En una compareixença a gairebé ters quarts de nou de la nit, la portaveu de la formació i secretària general adjunta, Marta Vilalta, i el vicesecretari general de Comunicació, Marc Colomer, han qualificat la baixada de la participació a Catalunya com una “mala notícia”. També han valorat que s’hagin pogut fer les eleccions sense presos polítics però ha lamentat per la persistència de l’exili, en especial, la secretària general d’ERC, Marta Vilalta. També ha retret el “vot dual” en unes eleccions “amb una forta polarització”.

El cap de llista d’ERC a les eleccions del 23-J, Gabriel Rufián, vota a Badalona / ACN

Esperant les dades

De moment, l’ambient és de tranquil i amb la mobilització general de tot l’equip de premsa, comunicació, campanya i logística dels republicans. A més, tota la direcció de la formació es troba reunida a l’espera de les notícies que arriben dels apoderats del partit repartits arreu de les meses de tot el país. Un vespre d’espera, sense nervis, a la seu dels republicans que no volen avançar esdeveniments fins no tenir dades fiables sobre la taula. Per altra banda, ERC ja comença a tenir experiència en nits electorals de sorpresa, com a exemple, les darreres municipals del 28 de maig. Les sensacions a la seu electoral són també de certa resignació en record dels 13 de diputats assolits a les eleccions del novembre de 2019.